O aviso é dado num relatório preliminar das Nações Unidas que revela como a Humanidade comprometeu os recursos naturais dos quais depende a sua própria sobrevivência.

Até um milhão de espécies encontram-se em risco de extinção devido à influência humana. A garantia é dada pelas Nações Unidas (ONU) num relatório preliminar, avançado pela AFP, que cataloga as formas como a Humanidade comprometeu os recursos naturais dos quais a sua própria sobrevivência depende.



A rápida perda de ar puro, água potável, florestas que absorvem CO2, insetos polinizadores e peixes ricos em proteína constitui uma ameaça tão grande como as alterações climáticas, revela o relatório – que será apresentado a 6 de março.



Segundo o documento das Nações Unidas, onde em 1800 páginas 150 especialistas de 50 países resumem um trabalho de três anos, a perda de biodiversidade e o aquecimento global estão intrinsecamente ligados e os dois devem ser observados com o mesmo nível de preocupação.



Várias "evidências independentes apontam para uma aceleração iminente da taxa de extinção de espécies (...) mesmo que os fatores [desta extinção] não se tenham intensificado", explica o relatório preliminar.



Dos oito milhões de espécies estimadas no planeta, "entre meio milhão e um milhão de espécies devem estar em risco de extinção, muitas delas nas próximas décadas", prossegue o documento da ONU.



As projeções correspondem aos avisos de muitos cientistas e especialistas que acreditam que a Terra está no início da "sexta extinção em massa", a primeira atribuída aos humanos.



A Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos (IPBES) vai reunir-se, de 29 de abril a 4 de maio, em Paris, para fazer a primeira avaliação global dos ecossistemas em quase 15 anos. O relatório será acompanhado por um resumo, a ser discutido e adotado pelos 130 países membros do IPBES, seguindo o modelo dos relatórios do IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas] sobre o clima, explica a AFP.



A ameaça da agricultura, da pesca e da caça

O relatório, que adverte que o desaparecimento da biodiversidade tem um impacto direto nos seres humanos, revela que alguns dos principais responsáveis pela situação são o uso da terra (agricultura, extração de madeira) e a exploração direta de recursos (pesca, caça).



"Se quisermos um planeta sustentável que forneça serviços para as comunidades em todo o mundo, devemos mudar a trajetória nos próximos dez anos, como devemos fazer para o clima", garantiu Rebecca Shaw, cientista da organização World Wildlife Fund (WWF).