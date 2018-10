Luís Gaspar, um chef olímpico

"O que me dá prazer é a comunicação directa e perceber o nível de satisfação dos clientes", ressalva o chef, que tem planeada para breve a abertura de uma segunda Casa Lisboa na capital e não se quer ficar por aqui. Em cima da mesa, numa data ainda por confirmar mas que espera que seja já no próximo ano, está a inauguração de um restaurante com condições de entrar na corrida às estrelas Michelin: "Gostava e vou fazer um restaurante de fine dining com a Multifood."



Sobre os outros projectos "mais conceptuais" e para "mais breve", não se quis alongar, nem sobre se vai ter parte activa na nova vida do Tavares, o histórico restaurante adquirido pelo grupo no Verão.



A primeira Sala de Corte

Luís Gaspar entrou para a Multifood em 2013, para trabalhar com Henrique Sá Pessoa no Cais da Pedra. Em 2015, Rui Sanches, o dono do grupo, lançou-lhe o desafio de abrir uma steakhouse de carnes maturadas numa rua por trás do Mercado da Ribeira. "O espaço era pequeno mas nós também não sabíamos se o conceito ia pegar, porque na altura, em termos de restaurantes de carnes, só havia O Talho, do Kiko." Luís sempre gostou de carnes e ter um restaurante nesse registo era um sonho. Por isso a resposta ao desafio de Rui Sanches foi imediata: "Este projecto é para mim", disse-lhe. "Vou atirar-me de cabeça porque gosto e identifico-me com tudo." A aposta correu bem - não só no restaurante, mas no conceito em si, como a abertura de steakhouses concorrentes nos anos seguintes viria a confirmar -, tanto que em pouco tempo o espaço se revelou pequeno.



À crescente reputação do Sala de Corte não terá sido alheia a vitória de Luís Gaspar no concurso Chefe Cozinheiro do Ano (CCA). "Sempre quis ganhar e a vitória em 2017 significou maior projecção", recorda, revelando espírito competitivo, o mesmo que desde 2010 o leva a fazer parte da Equipa Olímpica de Culinária que, de quatro em quatro anos, disputa na Alemanha aquela que é considerada a olimpíada da culinária, a International Exhibition of Culinary Art: "Por isso, quando ganhei o CCA já estava habituado aos concursos."



Multitasking na Multifood

A Casa Lisboa surgiu na vida do chef natural de Leiria quase da mesma forma que a Sala de Corte. "Sou um defensor das raízes e da valorização do receituário português e sempre quis fazer um restaurante de cozinha portuguesa, mas com uma identidade especial", admite. No fim do ano passado Rui Sanches falou-lhe do "espaço que o grupo tinha conquistado à Câmara Municipal de Lisboa num concurso público" e ali, no Terreiro do Paço, "só podia ser comida portuguesa".



A Casa Lisboa abriu a 23 de Maio e a nova Sala de Corte a 18 de Julho. É a primeira vez que Luís Gaspar está com dois projectos desta dimensão - e a seu encargo tem ainda a carta dos DeliDelux. Gerir duas aberturas quase ao mesmo tempo foi difícil e "ainda está a ser", lembra, mas o mais difícil são mesmo "as poucas horas que durmo".



Na Sala de Corte continuamos a ser recebidos por uma câmara de maturação na entrada, onde a carne repousa num ambiente de temperatura e humidade controlada. Qual é a diferença entre duas peças provenientes do mesmo animal, em que uma tem maturação de 30 dias e a outra seguiu directamente para um dos dois fornos (Josper, mas já lá iremos)? O sabor. A carne que passou pela câmara de maturação é muito mais intensa no paladar.



Na prática, porém, é uma questão que não se coloca porque todos os cortes de carne bovina da Sala de Corte - da vazia à picanha, do lombo ao entrecôte - passam uma temporada na câmara de maturação antes de irem ao forno e, de lá, para as mesas. Quanto ao forno Josper, se antes havia um, agora há dois exemplares desta "ferramenta" muito apreciada por chefs, por causa do tratamento que dá à carne - é que os Josper funcionam como grelhadores fechados que atingem temperaturas de forno, por isso são óptimos para deixar a carne braseada e entranhada de aromas fumados.



A câmara de maturação serve também de montra. "Uma das novas experiências que introduzi na nova Sala de Corte é a de ter os clientes a irem até à vitrina para escolherem a carne", explica. As gramagens dos cortes com preço fixo estão identificadas na carta - por exemplo, o corte de vazia significa um bife de 200 gramas de carne bovina com 30 dias de maturação, a €18. Outras peças, como o T-bone (15 dias de maturação) ou o chuletón galego e a rabada (30 dias) são vendidas ao peso. A experiência é semelhante à das marisqueiras. "O cliente poder escolher a carne e pesá-la tem sido uma aposta ganha." Será que estes métodos se poderão concretizar num restaurante dedicado ao mar? "Se me via com um restaurante só de peixe? Claro que sim", remata o chef, sem hesitar. Não se sabe é quando.

Luís Gaspar já perdeu a conta aos quilómetros que faz a pé todos os dias entre os restaurantes que abriu no último ano, com apenas dois meses de diferença: a Casa Lisboa, homenagem à cozinha portuguesa, no Terreiro do Paço, e a steakhouse de carnes maturadas Sala de Corte (na foto de abertura), na Praça D. Luís I, vizinha do Mercado da Ribeira. "Geralmente arranco o dia na Casa Lisboa e fico para os almoços, que é quando a intensidade do serviço é maior", conta o chef de 27 anos, acrescentando: "Depois venho para aqui, onde o mais forte são os jantares.""Aqui" refere-se à Sala de Corte, agora na sua segunda encarnação - a primeira foi na Rua da Ribeira Nova, entre 2015 e 2017 -, onde aassistiu ao almoço de apresentação do espaço, da carta e das restantes novidades preparadas por Gaspar para a Multifood, o grupo que detém este restaurante, a Casa Lisboa e outros, como o Alma, o Pesca, as hamburguerias Honorato, as mercearias gourmet DeliDelux e as lojas Vitaminas, presentes em muitos centros comerciais portugueses.A versão dois ponto zero da Sala de Corte recupera o balcão que havia na morada anterior e que continua a sentar 10 pessoas, lado a lado; já a capacidade total do espaço passou de 28 para 100 lugares. "Sou um grande fã de balcões e é uma pena que seja um tradição que está a perder-se em Lisboa", confessa, admitindo também o gosto pelas cozinhas abertas: na Sala de Corte, tudo acontece à vista de todos.