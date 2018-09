Cão rouba GoPro e capta imagens incríveis

18:00

Vídeo tornou-se viral e o ladrão de quatro patas já é famoso na Internet.

Um cão "roubou" uma câmara GoPro e começou uma corrida enquanto o dono desesperado perseguia o animal tal como outros cães que também se juntaram à fuga.



O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais e o ladrão de quatro patas já se tornou famoso na Internet.



As imagens tornaram-se inéditas não só por mostrarem o momento em que o animal foge das pessoas que o tentam apanhar, como também pelos outros cães que aparecem nas imagens , sem esquecer o ótimo ângulo que foca a cara do animal enquanto ele corre com a câmara na boca.