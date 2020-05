O fim do desconfinamento foi feito ao som de Branko

Depois de dois meses a tocar a partir da sua sala (com um breve interlúdio para tocar na Avenida da Liberdade, em Lisboa, no 25 de Abril), Branko recebeu ordem de soltura para um concerto ao ar livre. E a música soou a partir dos telhados de Lisboa.

O produtor esteve ao fim desta sexta-feira a dar música para quem quisesse ouvir a partir de casa, na rua, ou via YouTube. E teve até a participação de convidados à distância. "Foi quase como finalmente conseguir respirar. Não só por estar finalmente a tocar fora de minha casa como também pela sensação de estarmos numa nova fase do difícil processo que estamos a viver e com uma visão do futuro mais clara do que a que era possível ter no início de março. Assim que cheguei ao terraço onde filmamos o set senti logo que ia ser especial, a ação certa no momento certo", explicou o músico à SÁBADO.

O DJ set contou com a participação de João Gomes dos Orelha Negra nas teclas, Eu.clides (guitarra) e Iúri Oliveira (percursão).

"Por estar fechado em casa acabei por criar bastante música nova, grande parte dela incluída no set que gravei de tributo à cidade", revela o músico, acrescentando: "Não saber se alguma vez iria voltar a pisar um palco teve uma influência brutal em tudo o que criei durante a quarentena. Pensei sempre que a música iria ser ouvida em casa.



Sobre o futuro da cultura em Portugal, Branko mostra-se algo apreensivo: "Estávamos a viver nos últimos 10 anos uma nova era com vários circuitos de música nacional em amplo desenvolvimento. Não só artistas como promotores, espaços, festivais, etc. As pessoas estavam finamente a sair à rua e a consumir o circuito cultural que estava criado e pensado. Neste momento penso que se não tivermos atenção e os devidos apoios podemos quase retroceder para os anos 90, sem espaços (que entretanto poderão ter ido à falência) e sem as estruturas físicas necessárias para desenvolver artistas nacionais bem como para continuar a ser ponto de passagem das tours internacionais".