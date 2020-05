São 11h da manhã na Carolina do Norte, onde Moses Sumney vive desde os 16 anos. É em casa que nos atende o telefone, com um bocejo. "Desculpe, acabei de acordar e ainda estou na fase de me espreguiçar", justifica-se, antes de começar a conversa sobre græ, o seu novo álbum de originais, com edição física em formato duplo a 15 de maio, data de lançamento da segunda parte nas plataformas digitais, onde a primeira estreou em fevereiro, sob aplauso generalizado da imprensa especializada.Pelo meio, o músico que deveria estrear-se em julho em Portugal, no NOS Alive, diz que durante o confinamento tem passado os dias em casa, saindo apenas para curtos passeios pela natureza e pelo seu quintal.Tenho tido alguns cancelamentos, mas estou sobretudo preocupado com a digressão que começo no outono. Ainda estou à espera, para ver se vai acontecer. E como normalmente não posso estar em casa, agora estou a tentar encontrar o lado positivo e desfrutar do meu tempo aqui. Já me adaptei completamente a esta vida.Há uma solidão silenciosa, que é constante na minha vida e, depois, há períodos em que essa solidão é mais vincada.Não me sinto só, embora esteja sozinho. Gosto muito de estar só, é quando me sinto melhor. Sinto-me deslocado quando estou com pessoas e interiorizo esse distanciamento como solidão. Vou contar um segredo: as últimas semanas têm sido muito agradáveis, na verdade.Sempre me destaquei enquanto estava a crescer, porque era diferente dos outros. Acho que a minha experiência sempre foi essa: sentir que não me enquadrava em lugar nenhum, sempre me senti uma carta fora do baralho.Sim. Quer dizer, eu sempre fui estranho [risos]. Era uma criança muito sossegada, sempre a fazer as minhas coisas, por isso acho que toda a gente sempre me achou esquisito.Acho que são os miúdos estranhos que acabam por ser, mais tarde, os tipos fixes. Quando era miúdo não era, de todo, o "fixe". Era só o miúdo estranho sem amigos.Eu passei muito tempo a pensar sobre mim mesmo e para mim mesmo e a explorar a minha mente. Foi isso que me levou a tornar-me escritor. É isso que me sinto: um escritor. Eu só comecei a compor músicas quando entrei na universidade e na altura já tinha escrito imenso. Sou muito mais escritor que músico e já escrevi muito: contos, guiões... mas sobretudo poesia. Foi no que me formei.A primeira parte sim, tem esse cunho menos pessoal, mas a segunda é mais densa e íntima e muito mais parecida com os meus primeiros trabalhos.Foi maravilhoso: ele ajudou-me mesmo muito a pensar em novas formas de ir mais longe, de explorar além das fronteiras que eu me autoimpunha.Claro, então nesta era em que vivemos... Acho que estamos num período em que somos mais visíveis que nunca, principalmente as pessoas da minha geração. Por isso olho sempre para tudo como um pacote completo. Encaro a música como um quebra-cabeças em que é bom ter vários elementos que ajudem a decifrá-lo e que possam contribuir com mais significado para as canções. Adoro criar ambientes visuais e mergulhar num mundo em que ouvimos também com os olhos.Simplesmente quis fazê-lo e gostei muito do resultado constrangedor. Acho que precisamos de mais imagens de homens a chorar, principalmente homens que se pareçam comigo. Quis fazer algo emotivo.Não, nada! O que é que tenho a perder? Já viram o meu rabo, por isso... [risos]Não acho que seja alvo de grande exposição mediática, mas sinto-me bem com a atenção. A minha vida não mudou assim tanto e, agora, estando em casa... O meu trabalho continua a ser criar e divulgar a minha arte.Não, não. Este disco foi um esforço tão grande que agora quero tirar um bocado de tempo para mim, descansar.Ou escrevo ou, pelo menos, tento ler todos os dias.Um livro de Jia Tolentino, Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion, e outro de Valerie Solanas, Manifesto.

Quem é Moses?

Nascido na Califórnia em 1991, Moses Sumney passou a adolescência no país dos pais, o Gana, sem se adaptar. De volta à América, estudou escrita e poesia na universidade de Nova Iorque. Só depois, em 2014, editou o EP de estreia

Moses Sumney Foto: DR

