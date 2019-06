Studio Ghibli arrecadou, no primeiro fim de semana de exibição na China, quase 25 milhões de euros - mais do dobro (11,6 milhões de euros) do que a Disney conseguiu com a quarta parte de Toy Story.

Apesar de só passados 18 anos A Viagem de Chihiro ter chegado às salas de cinema da China, muitas crianças chinesas cresceram a ver o filme de culto, em DVD's ou downloads pirata.



A Viagem de Chihiro foi o primeiro filme de lingua não inglesa a ganhar um Óscar.