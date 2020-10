Max tem dez anos e já conseguiu angariar 44 mil euros destinados ao lar que cuidou dos seus vizinhos, que lutaram contra o cancro. Max dorme numa tenda desde março. Chegou aos 44 mil euros a 14 de outubro.Foi dias depois de o Reino Unido ter imposto o confinamento nacional para limitar a propagação do novo coronavírus em março que Max Woosey decidiu juntar 100 libras para ajudar o lar. Receou que com a pandemia, os funcionários do local sofressem dificuldades. Foi naquele sítio que Rick e Sue, os vizinhos de Max, receberam cuidados de saúde, relata a agência Reuters. Ambos já morreram.A ideia de acampar foi inspirada por Rick, que deu a sua tenda a Max pouco antes de morrer. Só lhe pediu uma coisa: que tivesse uma aventura na tenda.Até agora, Max teve que lidar com um formigueiro debaixo da tenda cujas moradoras lhe deixaram marcas vermelhas na pele. A tenda também já teve que ser bem presa ao chão a meio da noite, devido a tempestades.Max planeia passar um ano inteiro na tenda, ou talvez mais. Porém, a sua mãe, Rachael, não está muito convencida.