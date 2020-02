O assaltante punk que fugiu para Lisboa

Trente ans de Cavale - Ma Vie de Punk Foto: D.R.

A loja ficava no primeiro andar do antigo centro comercial do Rossio. Espaço de culto da geração mais alternativa de Lisboa, atrás do balcão costumava estar um casal insuspeito, estrangeiro, a atender clientes que procuravam raridades da música independente, do punk e do rock anti-mainstream. Ninguém conhecia a verdadeira identidade do proprietário: Gilles Bertin, assim se chamava o dono da Torpedo, tinha sido vocalista dos Camera Silens, uma banda punk de referência em França. Viveria incógnito durante 10 anos em Portugal, procurado por um assalto a um banco francês, onde entrou de metralhadora e saiu com 2 milhões de euros. Sem disparar um tiro.Gilles chegou a Portugal em 1990, dois anos após o assalto à Caixa de Crédito Agrícola, situada na Praça Joana D’Arc, no coração de Toulouse. O grupo - cerca de oito elementos, que incluíam os quatro músicos da banda - decidira separar-se poucas horas após o assalto, e dividir o dinheiro. Nas semanas seguintes seriam todos apanhados, julgados e condenados. Todos exceto o vocalista, de 27 anos, magro, alto, com o cabelo desalinhado e a pele tatuada. Bertin refugiou-se em Lloret d’El Mar, Espanha, época em que conheceu Cecília Miguel, a companheira espanhola com quem se mudaria para Lisboa, para inaugurar a Torpedo. Era a loja número 210, paga em notas."Tínhamos um amigo em comum que nos apresentou. Eu soube de tudo desde o princípio. A nossa ligação veio da música. Éramos ideologicamente próximos, mas o que nos uniu ao princípio foi a música, o Gilles era uma pessoa muito culta. Fomos de férias a Lisboa e achámos que era um lugar interessante para abrimos uma loja de discos", conta àCecília Miguel, 50 anos, atualmente a viver em Barcelona.Em Lisboa, Gilles foi passando relativamente despercebido. Sem documentos, apresentava-se com um nome falso: Jim, um escocês apaixonado pela música. Nunca revelava a sua identidade, mas vivia paranoico com a ideia de estar a ser procurado pelas autoridades. Num tempo em que as lojas de discos se tornaram populares - eram os únicos locais onde se podia comprar música -, a Torpedo não só ganhou nome como passou a ser ponto de encontro de músicos, aspirantes e artistas. A localização, na estação central do Rossio, foi decisiva no crescimento da loja, onde era possível afixar cartazes de concertos rock, anúncios a recrutar músicos, vender demos de bandas novas e fanzines."Havia gente que sabia quem ele era, mas a mulher dizia sempre para não acreditarmos no que se falava sobre ele, que era tudo mentira. O Gilles era um gajo muito calado, mesmo na loja era preciso puxar por ele para dizer alguma coisa. Pouco falava português", recorda ào músico português, Jorge Nunes, guitarrista dos The Brooms, e ex-cliente assíduo da Torpedo. "Conhecia-os da loja, conversávamos ocasionalmente num bar ou num concerto, mas nunca passou disso. Até hoje achava que ele era espanhol. Até porque a Cecília, a rapariga que também trabalhava lá, era espanhola."O radialista da Antena 3, Henrique Amaro, nunca falou com Gilles Bertin, mas lembra-se de o ver na loja onde comprou dezenas de discos. "Era um espaço refundido dentro do Centro Comercial Terminal. Funcionava na área onde atualmente se encontra o Starbucks. Lembro-me de, ao fim da tarde, na porta da estação que dava acesso à loja, ser comum encontrar o Francisco Louçã a vender o jornal Combate (órgão de informação do PSR) e, ao lado, estavam os vendedores de cromos que tinham sempre os números desejados para completar variadas coleções", recorda àExtremamente tímido e reservado, durante os 10 anos em que viveu em Lisboa, Bertin jamais se sentiu em paz. "Nunca viveu descansado. Era uma pessoa muito honesta. Para não trazer complicações aos outros, nunca falava da sua história. Quem não sabe não é cúmplice, por isso mesmo com amigos de há 30 anos ele sempre manteve a sua historia", recorda Cecília. "Tudo nele fez sentido, foi uma verdadeira câmara de silêncio", diz, emocionada, a viúva, numa alusão ao nome da banda que o fez famoso: Camera Silens. "Fechou-se muito, sobretudo por respeito aos outros. Vivia obcecado com os carros de matrícula francesa, sempre desconfiado, algo inerente à própria condição de fugitivo. Mesmo querendo esquecer está sempre lá.""Estão em toda a parte. À civil, com uniforme, de carro ou a pé. Dois tipos dentro de uma banheira com matrícula francesa? Dois bófias. Um homem plantado à porta da loja? Outro bófia." As palavras são do próprio Gilles Bertin, e a descrição dos tempos em que viveu em Lisboa surge no livro Trente Ans de Cavale - Ma Vie de Punk, uma autobiografia publicada em França, em fevereiro deste ano. A paranoia da perseguição não era descabida: afinal tratava-se de uma figura conhecida, talvez o principal rosto da primeira vaga punk francesa, que teve em Bordéus alguns dos maiores representantes.Em Lisboa, chegou a ser surpreendido algumas vezes, e havia um número muito restrito de pessoas que conhecia o seu passado. Certo dia, um cliente entrou na loja e disse-lhe: "Tu és o vocalista dos Camera Silens". "Eu? De todo... Camera? Quê? Que é isso?", respondeu. O homem não desistiu e começou a trautear uma das músicas mais conhecidas da banda. "És tu, és tu, pour la gloire, pour la gloire."Os Camera Silens - nome inspirado nas celas de isolamento onde eram colocados os membros da organização terrorista de extrema-esquerda alemã, Red Army Fraction - tinham sido formados no verão de 1981, numa festa em que Bertin conheceu Benoît Destriau e Philippe Schneiberger, o guitarrista e o baixista da banda. Num tempo de fortes convulsões sociais - e numa região francesa com forte proximidade ao País Basco e à causa separatista -, a banda assumia uma postura altamente politizada, anarquista e desesperançada. Inspiravam-se nos ecos londrinos dos Sex Pistols e no seu hino, "No Future", do disco God Save the Queen.De cabelo descolorado e em tronco nu, Bertin tornava-se o líder da banda que depressa arrastou um culto de gente vestida de preto, com Doc Martens de biqueira de aço, à procura de novas referências musicais e ideológicas. Atuavam em Paris e eram convidados regularmente para festivais. Ao mesmo tempo, com a chegada da heroína às ruas, foram-se agarrando às drogas duras, que resultou em VIH para amigos e membros da banda, incluindo Bertin. Foi assim, levando ao extremo a ideia de que nada tinham a perder, que começaram os assaltos com mais dois cúmplices. Depois de algumas ourivesarias e outros roubos, após Gilles ter cumprido seis meses de prisão, o grupo decidiu organizar-se e planear o grande golpe: o assalto a Caixa de Crédito Agrícola de Toulouse. Seria o princípio do fim, mas Bertin, que entretanto fora pai de um rapaz, era incontrolável."No fim dos anos 70, princípio dos anos 80, eu era um jovem revoltado, niilista, um anarquista num caminho destrutivo, revoltado com a sociedade. É preciso perceber o contexto da época", dirá ao jornal Libération, quando, após 30 anos em fuga, decidiu regressar a França e entregar-se à justiça. "Mais do que dinheiro, era a adrenalina que eu queria acima de tudo."O plano para assaltar o banco havia sido cuidadosamente arquitetado: durante quase um ano, Gilles e alguns dos elementos da quadrilha observaram as rotinas dos funcionários da Caixa de Crédito Agrícola, na Praça Joana D’Arque, no centro de Toulouse. Na noite da véspera do assalto, a 26 de abril de 1988, foram bater à porta das casas dos dois funcionários responsáveis por abrir a agência e seguir o protocolo de segurança, na manhã seguinte. Raptaram-nos juntamente com as respetivas mulheres, levaram-nos para um armazém, interrogaram-nos em separado durante essa noite, para garantir que nenhum mentia quanto aos códigos, à forma como se desligavam os alarmes e acedia ao cofre. Um assalto perfeito: sem disparar um tiro, vestidos de polícias, os ladrões conseguiram roubar 2 milhões de euros.Dias depois, com a polícia no encalço do grupo, Gilles despediu-se da namorada e do filho, desaparecendo em pensões de vão de escada no Norte de Espanha. Era suposto deixar passar algum tempo, organizar a vida, para receber Nathalie e o filho de ambos, em Barcelona, com a ajuda de um cúmplice. Mas no dia em que aterraram no aeroporto de Barcelona, a polícia mantinha sob vigilância apertada a namorada de Bertin. Com o encontro combinado na Praça Cataluña, Gilles comprou um jornal alemão para esconder o rosto e ficou à espera, até perceber que a segurança estava comprometida: seria a última vez que via o filho.Considerado morto "Começar do zero. Este que acaba de chegar já não existe. Os meus pais, a minha adolescência caótica, a heroína, os assaltos, as revoltas, a Nathalie", escreveria na sua biografia. Em Lisboa, quando viveram numa casa em Lavradio, perto do Tejo, Gilles descobriu que estava gravemente doente: tinha VIH. Foram uns amigos que conseguiram consulta no centro de Infecciologia do Hospital de Santa Maria, onde Gilles acabaria por ser tratado durante vários meses, sem que alguém soubesse a sua verdadeira identidade."Por que razão sobrevivi? Pela Cecília. Pelo serviço de saúde português: internado três vezes, nunca recebi qualquer valor para pagar, nunca senti discriminação. Tomava 20 comprimidos por dia", escreveu no seu livro.Cecília recorda àesses tempos: "Ele estava doente e era o princípio de tudo, não havia terapias. O Gilles desde que chegou a Portugal quis entregar-se. Mas eu desaconselhei, achava que ia morrer na cadeia sem tratamentos, nunca teria aguentado. Estava em Santa Maria. Nesse primeiro internamento, todos os dias morria alguém na unidade de infecciologia."Passaram quase três décadas desde que começara a fuga. Depois da loja no Rossio, o casal ainda teve outra no Martim Moniz, que acabaria por não ter o sucesso da primeira. Mudaram-se para Barcelona e juntaram-se à família de Cecília, que tinha um pequeno bar e casa de tapas.Em França, o nome dele caíra no esquecimento depois do ter sido considerado morto: a família desconhecia em absoluto o seu paradeiro. O filho que tinha com Nathalie - a namorada morrera pouco depois do assalto vítima de HIV - estava quase com 30 anos."Esse processo durou um ano. Foi uma coisa muito pensada, controlada, perfeitamente cientes das consequências. Estávamos convencidos de que seria preso", conta Cecília. Quase três décadas depois de ter desaparecido do mapa, Gilles Bertin voltava a Toulouse como quem regressa da morte, atravessando a fronteira a pé por um caminho de ferro. Era um homem diferente do que partira, uma "personagem com um destino extraordinário, trágico, tendo seduzido o absurdo", como o definiu o seu advogado, Christian Etelin - um dos mais conhecidos advogados de Direito Criminal. "Para reconquistar a sua liberdade, Gilles Bertin arriscou perdê-la, isso é admirável", disse o advogado, no dia em que a justiça francesa decidiu aplicar-lhe uma pena suspensa.Reencontrou-se com o filho, voltou para Barcelona, conseguiu juntar ambas as famílias. Os últimos anos foram de reconciliação e paz interior. Mas a saúde voltou a trocar-lhe as voltas. Depois de várias semanas em coma no hospital, na sequência de problemas relacionados com o VIH, Gilles Bertin morreu no início do passado mês de Novembro. Tinha 58 anos.