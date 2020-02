Arat Hosseini tem apenas seis anos e é um fenómeno da Internet. O menino iraniano, que é treinado pelo pai para se transformar numa estrela de futebol, já treina como gente grande e no Instagram conta com mais de 2,5 milhões de seguidores.

Considerado um fenómeno com a bola nos pés, Arat treina com uma intensidade pouco comum para a idade que tem. Começou por treinar para ser ginasta, tendo desde muito cedo contado com a ajuda do pai, mas com cinco decidiu que queria seguir as pisadas de Cristiano Ronaldo e ser o melhor do mundo.









O seu nome começou a ser ouvido em 2017. Do pai deste pequeno grande fenómeno veio um empurrão: numa entrevista ao Daily Mail explicou que "apostou todas as fichas" em Arat e que deixou o trabalho para poder treinar o filho. "Quando a minha mulher engravidou, fomos ao médico e ele disse que seria um menino. Fiquei muito feliz e quando contei aos meus amigos, disseram que o meu filho se iria tornar um homem como nós. Isso fez-me pensar: eu não gostaria que o meu filho se tornasse em mais um de nós, até porque estava a trabalhar arduamente para ganhar dinheiro e só conseguia o suficiente para pagar impostos, alugar um apartamento e comprar comida", contou, na altura, Mohamad Hosseini. Mas garantiu que nunca obrigou o filho a nada. "Houve momentos em que eu queria parar, para que ele não se magoasse, mas (...) o Arat e os muitos fãs que tinha nas redes sociais não queriam que acabasse", disse.



Com três anos e seis meses, Arat já mostrava as suas capacidades na ginástica.





"Arat tem um talento fortíssimo em quase todos os desportos. Quando ele tinha apenas cinco meses de idade, ele tentou balançar com as cordas e de repente conseguiu fazer uma cambalhota. Naquele momento percebi que ele poderia se tornar um grande ginasta. Por isso vendi tudo o que tinha e guardei o dinheiro para ajudar Arat. Deixei o emprego como motorista de táxi, fiquei em casa a dediquei-me a treiná-lo", explicou Mohamad em entrevista.









São vários os vídeos que o pai de Arat partilha nas redes sociais. No início deste ano, recordou um momento, quando o filho tinha apenas um ano e dez meses, em que faz um mortal para trás.





Ver esta publicação no Instagram #2yearsold #Arat 1 years and 10 months old #gymnast #football Uma publicação partilhada por Arat Hosseini (@arat.gym) a 17 de Jan, 2020 às 5:40 PST