Crítica de Cinema: A Vida Invisível

Guida regressa, vinda do hospital. Não traz o filho. "Deixei lá", responde à vizinha que lhe pergunta como correu o parto. "Era menino ou menina?" "Menino." "Sorte a dele."A Vida Invisível, magnífico melodrama de Karim Aïnouz que adapta o romance de Martha Batalha, sabe que dói ser mulher, ainda mais no Rio de Janeiro dos anos 50, quando o espaço entre esposa e "vagabunda" era território por conquistar. A gravidez de Guida - fruto de uma breve paixão por um marinheiro grego - leva a que seja rejeitada pela família de origens portuguesas. Pior: as mentiras do pai separam-na da irmã, Eurídice, que sonha ir aprender piano para o Conservatório de Viena - uma ambição que o mundo patriarcal olha com condescendência e até um absurdo sentimento de traição.A Vida Invisível segue - de forma simultaneamente realista e poética, sublime e suada - os caminhos paralelos das irmãs, interpretadas de forma visceral por Júlia Stockler e Carol Duarte.A ausência apenas alimenta o amor que partilham e que nem o tempo nem os homens conseguem apagar - até à devastadora conclusão, onde a maravilhosa Fernanda Montenegro (à semelhança de Vanessa Redgrave em Expiação) faz da fragilidade um testamento à resistência.Bra. • Drama • M/16 • 139mCom Julia Stockler, Carol Duarte e Fernanda Montenegro