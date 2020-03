Nuno Cardoso nos 100 anos do Teatro São João: “Estamos, como sempre, a democratizar”

A carregar o vídeo ...

Como é que uma instituição que celebra 100 anos se posiciona para encarar o futuro, mantendo íntegro o seu legado?

Como disse o Pedro Sobrado [Presidente do Conselho Administrativo do TNSJ], temos muita memória e muito futuro pela frente. Inegavelmente, nos últimos 26 anos, o TNSJ tornou-se uma instituição que, de alguma forma, fixou e potenciou a vida cultural, seja no Porto, seja no País, trazendo-lhe uma nova forma, um novo palco, uma nova maneira de produzir arte e de produzir cultura para a cidade e para o país. Isso confere-nos uma memória e uma prática que nos funda e, portanto, nos faz sentir achados ou bem posicionados para olharmos para um futuro em que possamos continuar à nossa maneira, com o serviço público que temos vindo a desenvolver até agora. De maneira alguma o legado ou a memória que trazemos nos perturba ou nos atrapalha na nossa forma de olhar a função do TNSJ. Quando muito, ajuda-nos. Ninguém sobrevive a 100 anos, a 25 anos de Teatro Nacional, sem ter fugido às malhas da conjuntura, do episódico. É assim que deve ser lido o Teatro Nacional enquanto instituição e instrumento de serviço público, como algo que existe, existiu e existirá, independentemente das vicissitudes ou conjunturas, porque já é mais que isso.

A programação dos primeiros meses do centenário reflete esse desígnio da memória futura?

As comemorações abrem com Turismo Infinito, que é uma revisitação de um trabalho do Ricardo Pais sobre Pessoa. É um trabalho extraordinário. Simultaneamente, o centenário abre também com a Castro, deslocalizada para Aveiro [Teatro Aveirense, estreia a 5 de Março], o que por sua vez define um bocado um sentido de missão do Teatro Nacional: é um teatro nacional no Porto, do Porto mas no país e do país. Ao mesmo tempo, também se inicia um processo de ensaios da KastroKriola, que é a revisitação deste texto do século XVI por um autor contemporâneo cabo-verdiano em crioulo, numa relação que nós temos e que estamos a procurar aumentar com os países de língua oficial portuguesa. Portanto, isto de alguma forma define três linhas de força do Teatro Nacional: não só a sua pujança desde sempre, nesta revisitação de Turismo Infinito; o seu espaço de reserva e de reflexão sobre a língua portuguesa e sobre os autores portugueses, como também o seu caráter aberto que faz com que chegue, no âmbito que é o seu ADN, por exemplo aos países de língua oficial portuguesa com quem partilhamos uma herança comum e, ao mesmo tempo, diferente.

Quer dizer que a descentralização, a internacionalização e o projeto educativo continuam a ser as matrizes do Teatro?

São linhas de força nossas. Somos uma casa de criação – abrimos a programação com duas criações e uma terceira em potência; somos uma casa que se descentraliza e que está junto dos públicos do País – começamos com a digressão nacional da Castro pelo norte do País antes de voltarmos à casa-mãe no Dia Mundial do Teatro [27 de março]; começamos com uma programação em que nos assumimos como parceiro privilegiado e coprodutores de muitas companhias, sejam do Porto ou do resto do País; e apostamos na internacionalização, trazendo cá, através do projeto O Olhar de Ulisses, novos olhares sobre o que é a contemporaneidade, com espetáculos que vão da Angélica Liddell e da Christiane Jatahy, numa linguagem mais contemporânea, a uma homenagem ao Frank Castorf, que é um dos grandes autores contemporâneos da atualidade, através da revisitação do Bajazet, passando por Amarillo e Artaud, duas peças fundamentais em termos matriciais da cultura de reportório. Potenciamos também o centro educativo, que tem os seus clubes de teatro que estão a estoirar pelas costuras e uma programação com uma grande adesão, com as suas oficinas, a sua ligação às escolas, com visitas, etc. Portanto, esta totalidade de programação, que vem sendo desenvolvida e que é potenciada agora com o centenário, abre o teatro cada vez mais ao futuro e às pessoas. Não faz uma rutura com o passado, mas potencia aquilo que é a matriz do TNSJ e, por outro lado, procura que este momento celebratório seja o início de uma programação pendular que abranja todas estas ideias de que falamos, mas não de um modo episódico ou festivaleiro. É estruturada, orçamentada e pensada para ter o seu desdobramento e desenvolvimento no futuro, na continuidade do que será a programação do TNSJ pelo menos da minha parte e que poderá ser legada de uma forma legível a quem me suceder.

Considera que o teatro tem conseguido abranger novos públicos, que se tem vindo a democratizar? Já não é uma realidade exclusiva de elites?

Estamos, como sempre estivemos, a democratizar. Mas a democracia é um privilégio de elite. A possibilidade de dizer o que pensamos, de cruzar opiniões, é uma elite para todos. E isso sempre fez parte da matriz do São João. O esforço orgânico que temos vai desde o trabalho do centro educativo até à nossa relação com os grupos, da maneira como pensamos a criação, à maneira como fazemos as nossas divulgações, a maneira como acolhemos o programa O Olhar de Ulisses ou potenciamos as nossas próprias digressões. Tudo isto é feito de uma maneira orgânica e pendular de modo a que o TNSJ se abra e se torne numa elite para todos.

Uma elite que já não precisa de se vestir pomposamente para vir ao teatro, como acontecia antigamente…

Não vejo problema nenhum das pessoas se vestirem para o teatro, é uma espécie de sublinhado da sua vinda ao teatro, que é um ritual e que deve ser preservado. Mas acho que esse ritual deve ser tão natural como o café da manhã. Para isso é necessário haver trabalho e isso reflete-se na programação e na maneira como vemos o São João. É um esforço continuado, uma maratona que nos pede constantemente uma noção de serviço público e esforço para que esse desiderato se torne uma realidade. Não será agora, mas cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.