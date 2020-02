Raquel Castro encena a sua própria morte

Pparte do trabalho criativo de Raquel Castro tem-se centrado na sua própria biografia - o seu último trabalho, Turma de 95, por exemplo, teve como inspiração uma fotografia sua com os colegas de escola. Na mesma senda vem A Morte de Raquel, que estreia a 26 de fevereiro na Sala Mário Viegas do Teatro São Luiz, em Lisboa (aí ficando até 15 de março, quartas, sextas e sábados às 21h, quintas às 20h e domingos às 17h30). Aqui a criadora imagina e encena a sua própria morte, aos 99 anos, em 2080, fazendo-se rodear de Joana Bárcia, Nuno Nunes e Rita Morais, na pele daqueles que com ela conviveram em vida. Bilhetes a €12.