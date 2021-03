Kafka ao telefone, pelo grupo Visões Úteis

As mais lidas GPS

Adaptação do conto homónimo, Um Artista da Fome é uma peça para chamada de voz, "em cena" até 27 de março.

Até ao próximo dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, a companhia Visões Úteis tem "em cena", por telefone, todas as quintas feiras e sábados, a "peça para chamada de voz" Um Artista da Fome, uma adaptação do conto homónimo de Franz Kafka, autor mais conhecido por obras como A Metamorfose e O Processo.