Crítica de cinema: Verdade Debaixo de Fogo

Começa por impressionar o carinho genuíno de Todd Robinson pelo caso verídico de William Hart Pitsenbarger, um paramédico da Força Aérea dos EUA que, após cerca de 300 missões de resgate na Guerra do Vietname, morre durante uma operação de auxílio de sua exclusiva – e suicidária – iniciativa, a Abril de 1966, não sem antes salvar a vida a dezenas de soldados. Acontece que o heroísmo real, por si só, não produz grande cinema.A subtileza nunca foi predicado deste director – basta rever o medíocre Phantom – Submarino Fantasma (2013) - e o périplo de atribuição da Medalha de Honra do Congresso, a mais elevada comenda militar do país, a Pitsenbarger, 35 anos após a sua morte, acumula convites à lágrima como condecorações na farda de um general retirado.Vale pela incrível parada de secundários, incluindo um pungente John Savage, na selva do Sudeste Asiático, sob teto de borboletas, 42 anos depois de O Caçador.

Verdade Debaixo De Fogo

De Todd Robinson

Drama Biográfico

EUA x 110m x M/12

Com Sebastian Stan e William Hurt

Nota: 1 estrela e meia