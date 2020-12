Com regras apertadas, há restaurantes a festejar a passagem de ano por todo o País

O governo tinha avisado: se fosse preciso, puxava o travão. E puxou, depois de muitos restaurantes terem feito planos para o final do ano de 2020. Numa primeira fase podiam estar abertos até à meia-noite e meia, mas as regras mudaram e, esta quinta-feira, a última do ano da pandemia da covid-19, às 23h soa o recolher obrigatório e, antes disso, às 22h30, todos os restaurantes devem estar fechados.Alguns restauradores e chefs viram-se novamente para o take away e delivery; outros escolhem mesmo um "adeus e até para o ano" e não abrem portas nessa noite. Mas também há quem prefira fazer a festa de qualquer maneira: oferecendo champanhe para os clientes brindarem em casa, depois da refeição no restaurante, ou mesmo fazendo a contagem decrescente por volta das 22h (porque algures no mundo, a essa hora, há-de ser meia-noite).Conheça 15 restaurantes de norte a sul de Portugal continental onde pode tomar a última refeição do ano num ambiente especial.

Semea by Euskalduna

Porto

Há poucas coisas tão certas na vida como a rabanada com gelado terminar uma refeição no Semea. Lá está ela, com certeza, no final do menu especial de passagem de ano do restaurante de Vasco Coelho Santos. Os restantes cinco momentos do menu incluem sopa de marisco, brioche com foie e ouriço, cogumelos e turfas, um prato de pombo e outro de polvo (€85 com paring incluído).



R. das Flores, 179, Porto

938 566 766





Rabanada do Semea by Euskalduna

Alameda

Faro

O chef Rei Sequeira põe nos seus menus de degustação uma mistura das suas viagens com o melhor produto algarvio. Na noite de fim de ano, não vai ser diferente. Os 10 momentos do menu vão incluir lingueirão com pata negra, robalo com lim keffir, caldo de pernil com wasabi, carabineiro do Algarve com carbonada do mar e até um bife Wellington. Tudo devidamente hamonizado e incluindo uma pré-sobremesa de champanhe — já que a meia-noite é em casa (€95).

R. da Policia da Seguranca Publica, Faro

289 824 831

Taberna do Mar

Lisboa

Filipe Rodrigues conhece o peixe como poucos e para a última noite do ano criou um menu que une todo o seu conhecimento do produto a muita criatividade. Serve-se choco, sashimi fumado, niguiri de sardinha assada, niguiri de robalo curado, enguia ou xara de bacalhau. Uma peixeirada que fica por €50 (sem bebidas incluídas).

Calçada da Graça, 20B, Lisboa

210 939 360

Molhóbico

Évora

No Alentejo, na zona histórica de Évora, o menu de passagem de ano faz-se de clássicos — não necessariamente alentejanos. Há magret de pato e bacalhau no forno, mas começa-se logo a festa numa mesa recheada de entradinhas — queijos e enchidos com compotas regionais, camarão cozido, paté de salmão fumado e manteiga de farinheira (€35). Além do menu especial, também se janta à carta.

Rua de Aviz, 91, Évora

927 133 869





Alameda, em Faro

Apego

Porto

Os pratos da chef Aurora Goy estão sempre cheios de sabor e é isso que se espera do seu último serviço do ano, no centro do Porto. Há pratos de ingredientes mais populares — como o carapau servido com gengibre e funcho — e outros de requinte, como o brioche com foie gras e pera. O prato de carne é outra surpresa, porque casa o pato com cacau (€110, com bebidas).

R. de Santa Catarina 1198, Porto

224 029 984







Refeitro da Baixa

Coimbra

O champanhe e as passas são entregues num kit para a meia-noite em casa — oferta do Refeitro da Baixa. No restaurante que já foi uma fábrica de cerâmica (e conserva a memória desses tempos), provam-se risoto de lavagante com bacalhau, barriga de leitão com chutney de laranja e batata fondant, e uma sobremesa de chocolate e vinho do porto (€70).

Quintal do Prior, 2 e 4, Coimbra

239 820 080

Belcanto

Lisboa

Num dos duas estrelas Michelin do País, o último jantar do ano é com todo o requinte — e para os verdadeiros gourmands há poucas coisas que digam requinte como trufas. José Avillez preparou, portanto, um jantar surpresa com 12 momentos, recheado de trufas brancas e trufas pretas. Os vinhos estão a cargo do sommelier do restaurante — com a certeza de que o champanhe se bebe até às 22h30 (€350).



R. Serpa Pinto 10A, Lisboa

213 420 607

Atrevo, no Porto

Chapitô à Mesa

Lisboa

Uma das melhores vistas sobre a Baixa lisboeta e o Tejo acompanha-se de um menu relativamente rápido. São quatro pratos: tártaro de atum, espadarte com puré de aipo. empada de javali e banana da Madeira com chocolate. A meia-noite não se passa, como se sabe, no restaurante, mas a cozinha pensou nos primeiros momentos de 2021 dos clientes e oferece uma ceia para take away que inclui caldo-verde, croquetes de javali e arroz-doce (€45).

Costa do Castelo, 7, Lisboa

218 875 077

Atrevo

Porto

A chef Tânia Durão não poupou energias para o último dia do ano. São 10 momentos (a que se pode acrescentar um pairing de vinhos por €40). A proposta inclui arroz de berbigão, os boletos e jus de frango e o pão de ló com gelado de queijo de cabra e, nos restantes pratos, vão aparecendo ingredientes especiais como ouriços, búzios ou lichias — um atrevimento (€70).



R. do Morgado de Mateus 49, Porto

968 226 456





O Zagaia

Sesimbra

Depois do fecho do antigo Zagaia, dois amigos abriram um novo restaurante no espaço do outro histórico. Isto foi em 2019, mesmo antes dos azares de 2020 baterem à porta. Agora preparam a chegada de 2021 com acepipes especiais: há ostras com bloody Mary, ceviche de robalo e gamba do Algarve, mexilhões, lula com manteiga de carabineiro, garoupa e bochecha de novilho. Promete-se uma flute de espumantes e passas — mas antes da meia noite (€68).



R. Doutor Peixoto Correia, 33, Sesimbra

966 280 204

Molhóbico, em évora

Almeja

Porto

No último jantar do ano, o chef João Cura fez tudo para que cada momento do menu especial deixasse os seus clientes de boca aberta. Ora note-se: beignet de cabeça de xara, tártaro de arouquesa e batata mil folhas, galinha, foie e castanha, gamba rosa e caviar. Ao todo, são 10 pratos para celebrar a chegada de 2021 (€100).



R.de Fernandes Tomás 819, Porto

222 038 120

Cais da Estação

Sines

A saída desta marisqueira está marcada para as 22h, para que se cumpra a lei. Ainda assim a festa é longa, porque o início está marcado para as 17h. O longo repasto começa com um sortido de enchidos e queijos, casquinha de sapateira, pimentos recheados com atum, pães recheados com queijo e farinheira. Seguem-se camarões tigre grelhados, açorda, lombinhos de porco recheado com ameixas, e por fim, um buffet de frutas e sobremesas (€70, com bebidas incluídas).

Av. General Humberto Delgado, 16, Sines

269 636 271

Salpoente

Aveiro

Se há ingredientes que dá fama ao Salpoente e a Duarte Eira, o chef, é o bacalhau — ou não estivesse esta cozinha num antigo armazém de transformação deste peixe, virado para o canal da cidade. E no menu para o último dia do ano lá está ele num creme de bacalhau com tártaro de carabineiro. Pode também contar com uma espécie de presunto de pato e um lombinho de vitela corado com puré de cenoura assada.

Canal S. Roque, 83, Aveiro

234 382 674

Cantina de Ventozelo

Douro

A natureza do Douro é o cenário deste jantar e não se deixe enganar pelo nome "cantina" — é modéstia do restaurante. Aqui, na última noite do ano, começa-se à volta da lareira, "com um gin tónico" e com bola de sardinha, peixinhos da horta ou mini covilhete de javali. Seguem-se pratos de truta, pescada com soufflé de grelos ou cabrito recheado. Sempre com os vinhos da Quinta do Ventozelo por companhia.



Ervedosa do Douro, S. João da Pesqueira

254 249 670





Zunzum

Lisboa

Grécia, Finlândia, Estónia e Zunzum. Nestes sítios brinda-se a 2021 às 22h da noite. A chef Marlene Vieira preparou um menu de degustação no seu gastrobar com início às 19h30, hora do cocktail de boas vindas. É uma oportunidade de provar as recriações elegantes da comida tradicional portuguesa que a chef anda a fazer (€90).

Av. Infante D. Henrique Doca, R. Jardim do Tabaco, Lisboa

915 507 870