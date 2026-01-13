Sábado – Pense por si

Vida

Novos modelos de ensino, onde não há toque de entrada

Luísa Oliveira 23:00

Ficam de fora da alçada do ministério da educação, mas esse também não é o seu foco. Nestas escolas, a preocupação maior reside na motivação para aprender e no futuro do aluno.

Entramos na Brave Generation Academy (BGA), em plena baía de Cascais, numa manhã gelada de janeiro, e contemplamos o mar à espreita, algo agitado pelo vento que se faz sentir. O segundo período está a dar os primeiros passos, embora aqui este tipo de arrumação letiva não faça propriamente sentido. Aliás, para melhor explicarmos do que se trata, recorreremos à forma negativa, por oposição àquilo que a escola dita tradicional estipula. E escreveremos bastantes termos em inglês.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casas Ensino superior Alunos Escolas públicas Bak Gordon Arquitectos Tim Vieira Simple Plan Nuno Crato OpenAI Portugal Lisboa Sofia Borges Leiria Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Novos modelos de ensino, onde não há toque de entrada