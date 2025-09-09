Nova Zelândia. Polícia investiga como é que homem escondeu 3 filhos numa floresta durante anos

Tom Phillips desapareceu com os seus três filhos, em 2021, depois de uma discussão com mãe, que detinha a guarda das crianças.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Nas profundezas de uma floresta da Nova Zelândia um acampamento improvisado foi o último esconderijo de um homem que esteve desaparecido com os seus três filhos durante vários anos.



Polícia investiga caso de homem que escondeu os filhos na Nova Zelândia NZ Police via AP

Na segunda-feira, Tom Phillips foi abatido pela polícia e os seus filhos Ember, Maverick e Jayda, que atualmente têm 9, 10 e 12 anos, foram resgatados pelas autoridades depois de estarem a viver na floresta desde 2021. Agora a polícia vai tentar “desenterrar o quebra-cabeças” de como a família viveu, encontrou comida e evitou ser encontrada pelos investigadores durante tantos anos, referiu o comissário da polícia neozelandesa Richard Chambers aos jornalistas.

Nas fotos publicadas pelas autoridades é possível ver o local onde se acredita que tenha sido o último acampamento da família com latas de refrigerantes, pneus e contentores de metal. No entanto foram avançados poucos detalhes sobre o local, que provavelmente era temporário. Este esconderijo foi considerado por Chambers como “uma mata fechada, um local muito difícil de encontrar”.

A família foi encontrada depois de, na madrugada de segunda-feira, Phillips e um dos seus filhos serem parados pela polícia enquanto fugiam depois de terem assaltado uma loja de artigos agrícolas em Waitomo, uma pequena cidade na parte norte da Nova Zelândia. O primeiro polícia que se cruzou com eles também ficou ferido depois de ser baleado à queima-roupa e vai ter de passar por uma série de cirurgias.

Foram chamados reforços e Tom Philips acabou por ser abatido. A criança que se encontrava com o pai foi detida e cerca de onze horas depois ajudou as autoridades a encontrarem o acampamento, a cerca de dois quilómetros do tiroteio, onde os dois irmãos estavam à espera. Entre os pertences encontrados no local estava pelo menos uma arma de fogo.

Ao que parece desde o desaparecimento de Tom Phillips e dos seus filhos, em dezembro de 2021, que a família nunca saiu da região agrícola de Waikato. Mas nunca foram denunciados por nenhum dos locais, apesar da recompensa oferecida pelas autoridades, pelo que Richard Chambers garantiu que as autoridades vão tentar descobrir as identidades de “qualquer pessoa que possa ter ajudado o senhor Phillips”.

O caso tornou-se extremamente famoso na Nova Zelândia e Tom Phillips tinha vários apoiantes nas plataformas online, mas também entre os moradores de Marokopa, com uma população de apenas 40 habitantes, onde morava antes de fugir.

Tom Phillips não tinha a guarda legal dos filhos quando desapareceu com eles depois de uma discussão com a mãe e, em 2023, passou a ser procurado também por assalto à mão armada a um banco, durante o qual estava acompanhado por um dos filhos e terá disparado sobre um civil enquanto fugia.

Depois disto foi visto em imagens de câmaras de segurança na região a arrombar lojas ou a roubar alimentos, o último avistamento foi em agosto. Apesar destes crimes continua a não estar claro como é que a família sobreviveu durante tantos anos numa região rural acidentada, especialmente tendo em conta as baixas temperaturas do inverno.

“Eles viram e foram expostos a coisas que as crianças do nosso país não deveriam ser. É muito complicado e complexo, e já se passou algum tempo”, considerou o porta-voz da polícia.

Não são conhecidos mais detalhes sobre a situação das três crianças e, ainda na segunda-feira, um juiz do Supremo tribunal emitiu uma norma que proíbe as autoridades ou os meios de comunicação de divulgarem alguns dos detalhes relativos ao caso.

Leia Também Crianças desaparecidas na floresta colombiana resgatadas com vida passados 40 dias