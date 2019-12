Filipe Ramalho Foto: Marisa Cardoso

Rui Sequeira Foto: Marisa Cardoso

Duarte Eira Foto: Marisa Cardoso

Um dos últimos feitos de Filipe Ramalho foi o enchido a dois. A farinheira de castanha e a de bolota nasceram do trabalho com Otávia Rebelo, da Salsicharia Canense. São produtos novos mas não deixam de ser tão alentejanos como Filipe, que voltou à terra aos 23 anos, depois de trabalhar no 100 Maneiras de Ljubomir Stanisic, para chefiar o Basilii, no hotel Torre de Palma."Os produtores mandam na minha cozinha", diz. O jantar é feito de sabores alentejanos transformados pela técnica e pela estética da cozinha contemporânea (uma açorda não tem cara de açorda), e é uma montra para os fornecedores: no menu deixa as moradas de todos. Cresceu em Vaiamonte e os pais tinham um restaurante, mas sempre achou que a sua vida não ia por ali. A dada altura não havia outra hipótese: a única coisa que sabia fazer era comer.O Algarve é um oásis de estrelas Michelin, mas quando se fala de restaurantes intermédios - mais criativos e autorais que os tradicionais, mais baratos que alta cozinha - é mais um deserto. Foi neste horizonte que Rui Sequeira abriu o Alameda na sua terra natal, Faro, depois de sete anos no estrelado Ocean.Há no Alameda um lado de divulgação que criou pressão no início, conta: mostrar aos algarvios o que pode ser uma cozinha contemporânea descontraída, com produtos locais sem o receituário tradicional como Bíblia, a nova onda de vinhos naturais, e as influências das viagens da equipa. Da alta cozinha trouxe a técnica e o serviço atencioso, mas numa cozinha aberta para a sala, a criar novos pratos para jantares-surpresa todas as semanas e a conversar com os clientes é que se diverte.Há chefs que gostam de cozinhar desde pequenos e depois há Duarte Eira, que só descobriu que gostava disto quando já fazia da cozinha profissão, há dois anos. A entrada na Escola Profissional de Chaves foi quase um capricho. "Houve uma feira de profissões, a primeira escola que me apareceu pela frente foi aquela, o primeiro panfleto em que peguei foi do curso de cozinha, e assim foi", recorda. Colegas e professores ficaram pasmados, mas não tanto quanto ele quando, em 2008, descobriu a cozinha a vácuo, a baixas temperaturas e outras tendências então modernas.Não mais largou o fine dining que hoje faz no Salpoente, em Aveiro, onde é chef desde 2013 e onde, depois de cinco anos dedicados ao bacalhau, passou a abraçar também os produtos da região, das algas e dos bivalves da ria, até à carne marinhoa, "uma raça com tradição na Arte Xávega".