Natal à Chef: Tânia Durão (Atrevo) e Angélica Salvador (In Diferente)

Angélica Salvador Foto: Marisa Cardoso

Tânia Durão Foto: Marisa Cardoso

Na última gala Michelin não choveu só estrelas. Também saíram Bib Gourmands, que é como o guia distingue restaurantes que se destaquem pela sua relação qualidade-preço. Um desses foi parar ao In Diferente, na Foz do Porto, chefiado pela brasileira Angélica Salvador - nada mal para quem abriu o restaurante em 2018, numa cidade que já tinha estrelas mas não Bibs Gourmands.Na bagagem que Angélica trouxe do Brasil há 14 anos vinha um "curso básico de cozinha". "Uma amiga no Paraná desafiou-me e passado um mês, a 28 de agosto de 2005, estávamos em Albufeira", onde Angélica começou como copeira num hotel. Daí saltou para a cozinha e foi subindo os degraus, de cozinheira de terceira a sub-chef, em restaurantes de hotel no Algarve, em Lisboa e no Porto, até se tornar chef do In Diferente, onde faz comida portuguesa com um toque contemporâneo e alguns "pozinhos de Brasil".Passou a moda dos cozinheiros sofredores. "Não posso dizer nunca, mas gostava de experimentar oito horas de trabalho, duas folgas por semana e vida pessoal. Não podemos trabalhar de sol a sol", diz a dona e chef do recente Atrevo. Nunca quis sacrificar a vida pessoal pelo trabalho - nem o contrário. A maternidade levou à reflexão: "Quero continuar nesta vida maluca?" A condição foi só trabalhar em cozinhas menos militarizadas, com menos horas de trabalho e "mulheres a fincarem o pé", porque a opinião de um homem ainda prevalece mais naturalmente, diz.No Atrevo, que entretanto abriu, tem ingredientes e sabores maioritariamente portugueses, técnicas contemporâneas e menus de degustação a preços acessíveis. "A cozinha tradicional é muito boa mas tem de haver uma evolução." O toque que acrescenta à caldeirada ou ao borrego vem da pesquisa ávida do passado no grupo Avillez e dos três anos num castelo francês com chefs de todo o mundo.