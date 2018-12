Natal? Nem na minha casa, nem na tua

A avó não se queixa do frio e os tios bebem à vontade. Reunir a família num lugar alugado pode ser uma alternativa. E é um território neutro...

Este ano, o pai não tem que ir levar a avó a casa mais cedo, a avó não vai estar a lamentar-se do frio nem a olhar para o relógio porque tem de chegar a horas ao lar e os tios "não vão estar a contar os copos de vinho, preocupados com a viagem" de regresso. As vantagens são várias, diz Marta Sequeira, de 40 anos, que teve a ideia de alugar uma casa para passar o Natal. Nos últimos anos, a família reuniu-se em sua casa, em Santo António dos Cavaleiros, ao pé de Loures. Os sogros vinham da zona do Lumiar, a avó de Odivelas, alguns estavam a poucos quarteirões. Daqui a uns dias quebra-se a tradição. Vão viajar até à Covilhã, a 270 quilómetros de carro. Três dias juntos.



Lá em casa era preciso juntar a mesa da cozinha com a da sala para caberem todos. Na casa da Covilhã, a mesa da sala é uma antiga porta onde vão poder sentar-se à vontade: cabem cerca de 20 pessoas e eles serão 13 a 15 (ainda não se sabe se uns tios do Norte também lá ficam). "A minha casa tem dois quartos, um escritório e uma sala onde nos juntamos todos. Esta casa tem 10 quartos e um salão gigantesco", compara. Marta já passou lá um fim-de-semana: descobriram a casa quando andavam à procura de um sítio que aceitasse Mel, a cadela dos pais. Encontraram-na no site Homeaway Portugal que tem assistido a um aumento da procura de casas para alugar na época natalícia.



"Então vamos para a casa de outra pessoa? E eles depois jantam connosco?" - perguntou a sogra de Marta quando ela e o marido lhe falaram desta novidade. Marta explicou-lhe que a propriedade tinha caseiros que nem sequer estariam presentes. A sogra achou estranho, mas deixou-se convencer. A cunhada rendeu-se quando ela lhe lembrou que iam passear e todos concordaram em dividir os custos. Tomás, de 10 anos, filho de Marta, só teve uma pergunta: "Nessa casa também há prendas?"



O pediatra Mário Cordeiro assegura que não há problema em afastar de casa os mais pequenos: "Faz zero diferença. Eles inventam tudo. Se não há árvore de Natal, arranjam uma maneira divertida de a fazer."



Estes períodos podem propiciar conflitos, recorda a psicóloga e terapeuta familiar Sofia Nunes da Silva. "É preciso intimidade para acordar sob o mesmo tecto." São momentos cansativos em que as pessoas têm necessidade de se recolher na sua individualidade e, neste caso, deixa de haver esse espaço."



Atrás da família de Marta vai o bacalhau, o polvo, um pernil de porco e cou- ves; na Covilhã compram o resto. As filhoses vão prontas: "Exigem mais perícia e trabalho e sou a única que as faço à moda da minha avó", diz Marta, que não quer correr riscos com um fogão mais forte ou uma frigideira diferente.



A ceia vai na bagagem

Ainda pensou levar o pinheiro, mas desistiu; enfeitará com luzes as árvores do jardim e acredita que a lareira (que não tem em casa) vai compor um ambiente natalício, numa família que costuma dar mais importância à noite de 24.



Assim, o pai pode calçar logo as pantufas e já não tem a desculpa de ter de ir à rua passear a Mel; o jardim está ali e é vedado. O pediatra Mário Cordeiro aponta vantagens: "Imaginemos: um miúdo anda a correr e parte uma jarra. Se é em casa de um familiar gera-se mau estar, mas num território neutro pode ser desvalorizado." Por outro lado, como não há um dono da casa também não existe um anfitrião sobrecarregado com a comida e o serviço: "Todos têm de se mexer."



Mário Cordeiro tem 60 anos e sabe do que fala. Costuma comemorar o Natal em casa com a família nuclear, mas a festa com a família inteira é depois, no início de Janeiro - chegam a ser 50 pessoas. Vão a votos para escolher uma data ideal. O almoço prolonga-se para o lanche - começa pelo meio-dia e termina pelas 19h00. Normalmente é em Coimbra, a meio caminho para os que vêm de diferentes pontos do País. Abrem presentes, cantam, conversam. É assim há cerca de 12 anos, desde que mãe do pediatra morreu e deixaram de ter a casa dos pais como ponto de encontro. "Há muita tensão e dá muito trabalho, cozinhar, servir, ir às compras, as famílias grandes têm de se defender. Assim cada um organiza o seu Natal e depois reencontramo-nos."



"Não é por uma pessoa sair mais cedo que liga menos à família. Não se mede ao taxímetro", diz. Mas as horas de convivência podem trazer atritos, até numa casa de ninguém. Nada que não se resolva, observa Marta: "Se houver situações vão arejar lá fora um bocadinho, com o frio vai-lhes passar."

Este artigo foi originalmente publicado na edição 607 da SÁBADO, nas bancas a 17 de Dezembro de 2015.