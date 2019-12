O que é real – e não é – em Dois Papas?

É quase tudo inventado: este encontro entre Ratzinger, o alemão tornado Papa após a morte de João Paulo II, um conservador, apreciador de clausura, que foi o primeiro a resignar desde o século XIV, e o cardeal argentino Jorge Bergoglio, que se tornaria o seu sucessor, um progressista que ouve Abba, vê futebol e acredita na igualdade de género, nunca aconteceu.No entanto, foca um tempo verídico, a crise de 2013 que levou à resignação de Bento VI (embora as crónicas oficiais tenham reduzido a sua motivação à saúde debilitada e não à contestação interna), mais de seis séculos depois do Grande Cisma, que remonta a 1378, com a morte de Gregório XI e a eleição de Urbano VI, uma escolha tão impopular que dividiu os cardeais, com outra fação a apoiar Clemente VII, gerando uma crise que só terminou em 1409, quando, finalmente de acordo, elegeram Alexandre V.Fernando Meirelles, o brasileiro nomeado para o Óscar de Melhor Realizador com Cidade de Deus, também autor de O Fiel Jardineiro e Ensaio sobre a Cegueira, filmou um encontro imaginário dos dois (convocado por Bento VI) no habitualmente secreto Vaticano (reconstituído nos estúdios da Cinecittà, em Roma – incluindo a magnífica Capela Sistina), com base num argumento de Anthony McCarten (que também escreveu A Hora Mais Negra e A Teoria de Tudo), numa intimidade improvável.Como amigalhaços, tanto discutem Teologia como ténis e homossexualidade, num pingue-pongue que claramente os mostra em lados antagónicos - e isso é real, sendo os dois bem diferentes: quando Bergoglio (Jonathan Pryce) lembra "que nada é estático na natureza", Bento (Anthony Hopkins) contrapõe que "Deus é imutável".Para já, Meirelles conseguiu pôr Dois Papas - que julgou ser "uma obra de nicho", mas para sua surpresa tem colhido aplauso unânime, "talvez por ser sobre tolerância e perdão, mercadorias em falta por estes dias" – na corrida ao Globo de Ouro de Melhor Drama, ao lado de Joker, O Irlandês, Marriage Story e 1917 (o novo filme de Sam Mendes, a estrear a 23 de janeiro em Portugal) – e o segredo está em ter humanizado os pontífices, habitualmente caracterizados como figuras inatingíveis, aproximando-os das pessoas comuns: qualquer uma se pode identificar com a sua conversa, tanto abordando a fé como trivialidades.