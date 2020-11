ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

"Não podia ter um único detalhe errado", explicu a autora, Caroline Criado Perez, numa entrevista. Escrever o livro Mulheres Invisíveis – Como os Dados Configuram o Mundo Feito para os Homens foi um trabalho "infernal", que lhe valeu um prémio, que só foi atribuído cinco vezes a mulheres – o Royal Society Insight Investment Science Book Prize.No livro da ativista encontramos as denúncias mais conhecidas – e não menos importantes – de como são as mulheres que mais horas de trabalho não remunerado fazem e as maiores vítimas de violência. Há mais, muito mais. Por exemplo: os coletes à prova de balas são inadequados para mulheres, o que faz com que fiquem mais desprotegidas que os homens. Caroline explica que muito deste défice informacional "não é mal-intencionado", apenas força do hábito de tudo ser focado no homem. Damos-lhe cinco exemplos do livro que acaba de chegar a Portugal, com a chancela da Relógio d’Água, e que promete fazê-lo olhar para o seu carro de outra forma.