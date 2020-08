A prevenção das dores nas costas começa nas crianças e nas mochilas. Não basta ser a preferida dos seus filhos, há muitas outras coisas a ter em conta. A Campanha Olhe pelas Suas Costas pretende alertar para os problemas que podem surgir do excesso de peso das mochilas e das que não são corretas para a postura.Bruno Santiago, coordenador nacional da campanha e neurocirurgião, explica à SÁBADO a importância destes cuidados. "Esta campanha foi criada para sensibilizar a população em geral para a importância das doenças da coluna vertebral e para a prevenção das dores nas costas, tentando que cada individuo tenha uma atitude proactiva na promoção da sua saúde. As patologias da coluna vertebral e as dores que daí resultam são a principal causa de incapacidade no Mundo inteiro e a sua prevalência tem vindo a aumentar." O especialista acrescenta ainda que "o aspeto mais relevante a curto prazo é traduzir-se numa carga anormal sobre a coluna vertebral que está em desenvolvimento, podendo causar de episódios de dor nas costas e contracturas musculares que, se forem recorrentes, impactam a qualidade de vida da criança."Algumas das dicas essenciais na escolha da mochila são: optar sempre por uma mochila com duas alças almofadadas, a mochila não deve ultrapassar 10% a 15% do peso da criança e o tamanho da mochila não deve ultrapassar o nível superior dos ombros e deve ser colocada ao centro da coluna da criança.Falámos com o neurocirurgião Bruno Santiago sobre estes problemas - muitos deles que com cuidado e exercício físico são possíveis de corrigir - e tentámos perceber o impacto futuro que uma mochila errada terá na vida das crianças.

Quais são os problemas a longo prazo das mochilas pesadas?

Já foi demonstrado que o peso excessivo das mochilas, sobretudo se persistente, provoca dores nas costas que podem ser na região lombar ou cervical e ombros. O peso exagerado nas mochilas tem sido também associado a contraturas musculares, má postura do tronco e a um excesso de carga nos discos da coluna vertebral.



A longo prazo, esta sobrecarga e postura inadequada de forma persistente, pode contribuir para um "desgaste" mais precoce dos discos intervertebrais. No entanto, não foi ainda demonstrada, do ponto de vista científico, uma correlação do peso das mochilas com doenças específicas da coluna vertebral, como a escoliose ou doença degenerativa dos discos intervertebrais.



Quais são os efeitos mais imediatos deste excesso de peso?

O aspeto mais relevante a curto prazo é traduzir-se numa carga anormal sobre a coluna vertebral que está em desenvolvimento, podendo causar de episódios de dor nas costas e contracturas musculares que, se forem recorrentes, impactam a qualidade de vida da criança.



Quais são os sinais na criança de que há um problema?

A dor é o sintoma mais frequente. Estima-se que cerca de 15% dos adolescentes portugueses sofram de dores nas costas e que 60% das crianças e adolescentes tenham já tido algum período de dores durante a sua vida. Esta é habitualmente autolimitada e cede espontaneamente. Se for muito intensa, persistente ou surgir durante a noite, deve ser investigada. As alterações da forma e simetria do tronco (surgem em cerca de três por cada cem adolescentes), podem fazer suspeitar duma deformidade da coluna. Sintomas mais graves como dormências, falta de força ou sensibilidade, são muito raros, mas obrigam sempre a avaliação médica.



O que os pais devem ter em conta quando escolhem as mochilas?

As crianças devem utilizar uma mochila confortável, almofadada na zona de contacto com o tronco e nas alças e com vários compartimentos para distribuir melhor o peso. Este não deve ultrapassar 10% a 15% do peso da criança. As mochilas devem usar-se bem ajustadas ao tronco e sempre com as duas alças colocadas nos ombros.

Os pais devem ter uma atitude pró-ativa neste âmbito e monitorizar regularmente o peso das mochilas. Nas crianças com dores nas costas deve discutida com a escola a necessidade de transporte dos manuais escolares para casa e terem disponível um cacifo para guardarem o material escolar.



O exercício físico pode contrariar esses efeitos?

Sem dúvida! O exercício físico é mesmo a atitude mais importante para prevenir as dores nas costas e problemas da coluna vertebral, porque fortalece os músculos que dão suporte à coluna, permitindo que esta tolere melhor as cargas diárias a que está sujeita. Evita ainda contraturas musculares e lesões dos discos e articulações adjacentes. A OMS estima que 80% dos adolescentes não pratica exercício físico de forma regular e um relatório da DGS avança que, em média, as crianças passam 9 horas por dia em comportamentos sedentários, o que é alarmante.

É fundamental estar atento ao tempo que os jovens passam em frente aos ecrãs e evitar posturas curvadas, do pescoço e tronco, ou estarem mal sentados sem as costas apoiadas. É ainda de extrema importância manterem uma alimentação equilibrada, combatendo ativamente o excesso de peso e a obesidade. A obesidade infantil tem vindo a melhorar na última década, mas o excesso de peso afeta ainda 30% das crianças.

Este é um problema mais recorrente em adolescentes?

Os adolescentes sofrem surtos de crescimento rápido e a sua coluna vertebral já se aproxima de um adulto, no que diz respeito à sua estrutura e biomecânica, tornando-a mais suscetível ao excesso de peso, sedentarismo, más posturas e falta de exercício físico. Quando praticam desporto fazem, muitas vezes, esforços mal-executados ou excessivos. Nesta faixa etária já podem surgir, raramente, patologias do disco intervertebral, como as hérnias discais.

Sabemos também que os adolescentes que têm mais dores nas costas ou por períodos mais prolongados têm maior probabilidade de vir a sofrer de dor e incapacidade na idade adulta.



Já viu vários casos de contraturas por causa das mochilas?

Não é frequente recorrerem ao médico porque maioritariamente a dor melhora em poucos dias sem qualquer tratamento, bastando evitar o peso da mochila. Por vezes surgem alguns casos mais refratários, sobretudo pelo uso incorreto só num dos ombros e em situações de esforços (correr ou subir escadas rapidamente) com a mochila pesada.



O uso de trolleys é desadequado se a escola tiver escadas? Porquê?

Quando pensamos apenas nas dores nas costas, os trolleys são preferíveis, sobretudo se a distância de transporte da mochila for longa. No entanto, o transporte em piso irregular e escadas com muito peso comporta um risco de lesões nos membros. Ainda assim, para crianças com dores nas costas frequentes é preferível o trolley.



Quais são os problemas de costas mais frequentes nas crianças?

As causas dos episódios agudos de dor estão relacionadas com lesões musculares, sedentarismo e falta de atividade física, excesso de peso, uso incorreto das mochilas e más posturas a ver televisão ou com os smartphones e tablets. Por vezes, podem resultar de doenças inflamatórias (artrites) ou duma doença estrutural da coluna, como a escoliose, a espondilolistese (deslocamento duma vertebra), a hérnia discal, infeções e muito raramente de tumores. Nestas situações estão indicados exames de imagem e análises de sangue para excluir estas patologias.

Mas, na esmagadora maioria dos casos, trata-se uma situação benigna e autolimitada, resolvendo-se num período de semanas. A boa noticia para estas crianças e para os pais é que, com os tratamentos e atitudes adequadas, o regresso às suas atividades normais e sem desconforto nas costas, constitui a regra e não a exceção.