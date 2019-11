Na Austrália, uma mulher arriscou a sua vida para salvar um coala encurralado pelos incêndios que devastam o país. A mulher disse aos jornalistas que o seu nome é Toni.

Num vídeo, a mulher é vista a correr com a sua própria camisola nas mãos, tendo-a usado para recolher o coala de uma árvore. O animal tinha sido primeiro avistado a atravessar uma estrada ladeada por chamas e a entrar na floresta, onde também se veem labaredas.

Depois de recolher o animal, que gemia, Toni deu-lhe água com uma garrafa e encharcou-o de água. De seguida, levou-o para o Hospital de Coalas de Port Macquarie.





Estas instalações já começaram uma recolha de fundos para tratar dos animais. Já receberam 31 coalas a precisar de hidratação e de recuperar das queimaduras.

Os fogos na Austrália mataram pelo menos quatro pessoas e destruíram centenas de casas. Pelo menos 300 coalas terão morrido nos incêndios.

De acordo com a Fundação do Coala da Austrália, existem 43 mil coalas em meio selvagem no país. Trata-se de uma espécie vulnerável.

Mais de 100 escolas no sudeste da Austrália fecharam esta quarta-feira e as pessoas foram avisadas para a possibilidade de evacuação, devido à subida de temperaturas que se espera.

Há vários dias que a Austrália combate os incêndios. O perigo de incêndio no estado do sul da Austrália é catastrófico – o que quer dizer que caso um fogo comece os bombeiros não o conseguem controlar – , com as temperaturas a poder chegar aos 42ºC.

Em Sydney, a cidade mais populosa da Austrália com cinco milhões de residentes, o fumo impediu que a luz do sol surgisse pelo segundo dia seguido. As pessoas foram aconselhadas a manter-se em casa devido aos níveis perigosos de fumo.