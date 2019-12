A ministra do ambiente australiano informou esta sexta-feira que cerca de 30% dos coalas da região de New South Wale morreram devido aos incêndios florestais que afetam aquele país há várias semanas. Existem entre 15 mil e 28 mil coalas nesta região.Esta sexta-feira, Sussan Ley referiu que cerca de 30% da população de coalas terá morrido porque "cerca de 305 do seu habitat natural foi destruído", garantindo que terá mais informação quando "os incêndios acalmarem e permitam uma melhor avaliação".Desde novembro que os incêndios flagelam a floresta australiana e muitos cientistas afirmam que estes fogos colocam em perigo a sustentabilidade dos coalas.

Os fogos na Austrália mataram pelo menos quatro pessoas e destruíram centenas de casas. Pelo menos 300 coalas terão morrido nos incêndios.

De acordo com a Fundação do Coala da Austrália, existem 43 mil coalas em meio selvagem no país. Trata-se de uma espécie vulnerável.

Mais de 100 escolas no sudeste da Austrália fecharam esta quarta-feira e as pessoas foram avisadas para a possibilidade de evacuação, devido à subida de temperaturas que se espera.

Há vários dias que a Austrália combate os incêndios. O perigo de incêndio no estado do sul da Austrália é catastrófico – o que quer dizer que caso um fogo comece os bombeiros não o conseguem controlar – , com as temperaturas a poder chegar aos 42ºC.

Em Sydney, a cidade mais populosa da Austrália com cinco milhões de residentes, o fumo impediu que a luz do sol surgisse pelo segundo dia seguido. As pessoas foram aconselhadas a manter-se em casa devido aos níveis perigosos de fumo.