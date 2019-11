Morreu Lewis, o coala salvo por uma mulher das chamas na Austrália

Morreu Lewis, o coala que foi salvo por uma mulher das chamas na Austrália.



A notícia da morte do animal foi avançada esta terça-feira pelo hospital onde Lewis estava internado, o Koala Hospital Port Macquarie. De acordo com uma publicação feita nas redes sociais, a equipa hospitalar decidiu colocar o animal "a dormir" para sempre. A decisão deveu-se ao facto de Lewis apresentar queimaduras graves que estavam a piorar.



O Lewis levou uma "anastesia geral esta manhã para avaliar os ferimentos das queimaduras e fazer novos curativos", pode ler-se. A fazer um diagnóstico, a equipa hospitalar percebeu que as queimaduras do animal pioraram "e, infelizmente, não tinham melhorado".







"O principal objetivo do hospital Koala é o bem-estar dos animais", avançam, justificando assim a decisão de colocar Lewis a "dormir" para sempre.



A publicação já conta com milhares de comentários em que são feitos agradecimentos aos médicos e a toda a equipa que tomou conta de Lewis e o tentou salvar.



