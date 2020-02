equipas de resgate profissionais.

Com apenas cinco anos, Noah Woods recebeu um reconhecimento reservado a poucas pessoas. Por ter salvado a irmã de dois anos, e o cão, de um incêndio que deflagrou em sua casa, Noah foi condecorado como bombeiro honorário do condado de Bartow, no estado norte-americano da Geórgia.Num quartel de Bartow, os bombeiros homenagearam esta sexta-feira o "herói" que impediu ainda que o resto família ficasse presa dentro de casa. Noah, além de ser nomeado bombeiro honorário, recebeu um Livesaving Award, prémio entregue na maioria dos casos aNo domingo, Noah acordou com um incêndio a deflagrar no seu quarto. Como não conseguia aproximar-se da porta, pegou na irmã de dois anos e no seu cão e ajudou-os a escapar pela janela. Já fora de casa, correu até à casa ao lado e acordou o tio - que chegou a tempo de alertar o resto da família que dormia nos outros quartos. Noah Woods salvou, no total, sete pessoas.Tanto o rapaz como quatro dos seus familiares precisaram de assistência médica por queimaduras menores e inalação de fumo.