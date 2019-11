Uma mulher grávida morreu na sequência de um ataque de cães de caça quando passeava o próprio cão, no norte de Paris, em França.O corpo da jovem foi encontrado já sem vida, e de acordo com a autópsia, a morte deveu-se à perda de sangue provocada por mordidas nos membros superiores e inferiores, bem como na cabeça. Elisa Pilaski, de 29 anos, terá telefonado para o marido minutos antes de ser atacada, avisando que se sentia "ameaçada" por uma caçada na Floresta Rezt, a 90 quilómetros de Paris. O corpo foi encontrado pelo marido.De acordo com os procuradores, citados pelas autoridades francesas, algumas das dentadas aconteceram já depois da mulher ter morrido.A associação de Paris afirmou que não havia qualquer prova de que a mulher tenha sido atacada por cães de caça. A associação refere que os mais de 30.000 cães de caça "são treinados para caçar animais específicos e obedecer aos humanos em qualquer circunstância".Foram realizados vários testes forenses a 93 cães de caça para apurar quais os animais envolvidos no ataque. De acordo com a imprensa francesa, os animais estariam a participar numa caça ao veado, uma tradição daquela região.