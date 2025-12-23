Morreu Vince Zampella, o criador do jogo "Call of Duty"

Zampella seguia acompanhado num Ferrari quando este se despistou. Tinha 55 anos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Vince Zampella, o criador do popular jogo "Call Of Duty", morreu no domingo, na Califórnia, na sequência de um acidente de carro. Tinha 55 anos.



Vince Zampella, criador de "Call of Duty", morreu num acidente de carro Photo by Rich Fury/Invision for Producers Guild of America/AP Images

Zampella seguia num Ferrari quando sofreu um acidente e o carro começou a arder numa estrada em Los Angeles. Segundo as autoridades, a pessoa que estava no banco do passageiro foi arremessada para fora do veículo e o motorista ficou preso.

"Por razões desconhecidas, o veículo saiu da pista, colidiu com uma barreira de betão e foi completamente consumido pelas chamas", explicou a Patrulha Rodoviária da Califórnia num comunicado enviado à BBC.

Por enquanto ainda não se sabe se era Zampella quem conduzia o carro e quem era a outra pessoa que seguia com ele. O que se sabe é que as ambas as pessoas morreram.

A morte de Zampella foi inicialmente confirmada pelo Electronic Arts - o estúdio de videojogos que o próprio fundou - que lamentou "esta perda inimaginável". "Os nossos corações estão com a família de Vince, os seus entes queridos e todos aqueles que foram trocados pelo seu trabalho", disse o porta-voz do Electronic Arts à BBC.

Zampella criou o "Call of Duty" juntamente com Jason West e Grant Collier, em 2003. O jogo, inspirado em eventos da Segunda Guerra Mundial, obteve tal sucesso que foram vendidas mais de 500 milhões de cópias. Além de ter feito com que a Activision, da Microsoft, se tornasse uma das empresas de videojogos mais lucrativas, fez com que o jogo desse origem a um filme live-action, que será lançado em breve.

Ainda assim "Call of Duty" não foi o seu único sucesso. Zampella esteve também por detrás de jogos populares como "Medal of Honor", "Titanfall" e "Apex Legends".

"Ele importava-se realmente com a experiência do jogador, importava-se em criar jogos, importava-se com como as pessoas se sentiam ao jogar, e isso ficava muito claro sempre que tu conversavas com ele", disse Keza MacDonald, a editora de videojogos do The Guardian, ao programa BBC Newshour.

Zampella e West foram, no entanto, demitidos da Activision - a editora dos jogos Call of Duty - em 2010. A dupla envolveu-se até numa longa disputa com a empresa que só ficou resolvida nos tribunais em 2012. Mais tarde, já na Electronic Arts, Zampella desenvolveu o jogo "Battlefield 6", que é visto como o concorrente de "Call of Duty".