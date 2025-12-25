Nestas localidades portuguesas o Natal celebra-se de forma diferente: conheça as tradições

Há cidades onde a população se reúne para comer banana e beber moscatel. Outras sobem a uma igreja e atiram castanhas para uma fogueira.

Para muitos portugueses Natal é sinónimo de "bacalhau com todos", bolo-rei, rabanadas e presentes, mas em algumas povoações esta época festiva ainda conta com tradições dos nossos antepassados. Algumas reúnem-se na rua à volta das fogueiras, tal como acontece também no Ano Novo, mas outras vivem o Natal de uma forma completamente inusitada.



Fogueira ilumina celebração natalícia em localidade portuguesa DR

O "bananeiro" de Braga

Em Braga, a tradição do "bananeiro" começou há 40 anos, numa antiga taberna chamada Casa das Bananas, e ainda hoje os habitantes se reúnem para a cumprir a tradição que manda "comer uma banana e beber uma banana". Por outras palavras, comer uma banana e beber um moscatel.



Pessoas celebram Natal com tradições únicas, incluindo bananas e bebidas Redes Sociais

"Magusto da Velha"

Na Aldeia Viçosa, no concelho da Guarda, cumpre-se uma tradição que dura já há quatro séculos. O "Magusto da Velha" celebra-se sempre no dia 26 de dezembro, a seguir ao Natal, e visa homenagear uma mulher rica que há muitos séculos doava castanhas e vinho aos habitantes locais em troca de orações.

Desde então que todos os anos os moradores sobem à torre da igreja e atiram 150 quilos de castanhas para a fogueira. A Câmara Municipal distribui depois o vinho e a população passa a tarde a conviver.



Tradições natalícias únicas em localidades de Portugal atraem multidões DR

Os caretos solteiros de Varge

É na região de Trás-os-Montes, mais precisamente na vila de Varge, que no dia 25 de dezembro os jovens solteiros se vestem de Caretos - figuras mascaradas conhecidas pelos seus trajes coloridos - e correm pelas ruas a gritar e dançar. Pelo caminho ainda recebem comida da população.



Festa dos Caretos Pedro Rebelo/Correio da Manhã

A árvore de Guimarães

Em Guimarães, as festividades natalícias arrancam oficialmente a 29 de novembro e são dedicadas a São Nicolau. Os habitantes cortam uma árvore imponente que depois é transportada num carro até ser erguida na praça principal.



Guimarães ilumina-se com decoração natalícia tradicional Ricardo Jr