“Sei perfeitamente que posso ir-me embora em qualquer dia, mas não sei porquê isso não me preocupa”, diz o ator Dick Van Dyke . “Não tenho medo. Tenho a sensação de que eu vou ficar bem”, explica com o seu sorriso característico. O ator, cantor e dançarino norte-americano completou 100 anos no passado dia 13 de dezembro e escreveu um livro. Em 100 Rules For Living to 100: An Optimistic Guide to a Happy Life (cem regras para viver até aos cem anos; uma guia otimista para uma vida feliz, em português) o limpa-chaminés do icónico filme da Walt Disney, Mary Poppins, de 1964, explica que é o exercício físico e os sorrisos que o têm mantido vivo. Isto, apesar das maleitas da idade: vê mal, necessita de um aparelho auditivo e usa uma bengala. “Quando chegamos aos cem há muita coisa que não funciona, mas às vezes sinto-me com 15 anos outra vez”, garante ao The New York Times.

O segredo de Dick Van Dyke