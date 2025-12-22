Sábado – Pense por si

Vida

O segredo de Dick Van Dyke

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

O protagonista do filme Mary Poppins vai ao ginásio, canta num coro e procura divertir-se todos os dias. Conta tudo num novo livro

“Sei perfeitamente que posso ir-me embora em qualquer dia, mas não sei porquê isso não me preocupa”, diz o ator Dick Van Dyke . “Não tenho medo. Tenho a sensação de que eu vou ficar bem”, explica com o seu sorriso característico. O ator, cantor e dançarino norte-americano completou 100 anos no passado dia 13 de dezembro e escreveu um livro. Em 100 Rules For Living to 100: An Optimistic Guide to a Happy Life (cem regras para viver até aos cem anos; uma guia otimista para uma vida feliz, em português) o limpa-chaminés do icónico filme da Walt Disney, Mary Poppins, de 1964, explica que é o exercício físico e os sorrisos que o têm mantido vivo. Isto, apesar das maleitas da idade: vê mal, necessita de um aparelho auditivo e usa uma bengala. “Quando chegamos aos cem há muita coisa que não funciona, mas às vezes sinto-me com 15 anos outra vez”, garante ao The New York Times.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

Menu shortcuts

O segredo de Dick Van Dyke