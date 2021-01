Morreu o produtor musical Phil Spector

O produtor Phil Spector morreu aos 81 anos. Foi responsável por alguns dos maiores êxitos da Motown graças às parcerias com as Ronettes, Ike & Tina Turner, John Lennon e George Harrison.O produtor foi condenado pelo homicídio de uma atriz em 2003. A atriz Lana Clarkson foi encontrada morta em casa de Spector, amarrada a uma cama e com uma bala na cabeça.Durante a década de 60, Spector produziu canções que se tornaram êxitos dos Crystals, das Ronettes ou dos Righteous Brothers. No total, em cinco anos, Spector conseguiu introduzir no famigerado Top 40 norte-americano mais de 20 singles de sucesso, como as icónicas "Then He Kissed Me" das Crystals, "Be My Baby" das Ronettes e "Unchained Melody" dos Righteous Brothers.Spector foi o produtor de You’ve Lost That Lovin’ Feeling" que, segundo certificado da Broadcast Music, Inc., foi a música mais tocada na rádio no século XX.O maior legado de Spector, a seguir às canções que compôs, foi a técnica de gravação que inventou e a que chamou "wall of sound", ou "parede de som". Juntava vários músicos a tocar exactamente o mesmo par aproduzir um som mais cheio. Era também comum recorrer a orquestrações de cordas.Uma figura mítica no mundo da música, era tão adorado como temido. Que o diga Ronnie Spector, das Ronettes, que foi casada com o produtor e raptada pelo mesmo. Precisou de fugir da casa onde moravam ao fim de quatro anos de casamento, com a ajuda da mãe e sem levar nada. "Sabia que se não fugisse, iria morrer ali", admitiu na sua biografia, Be My Baby.Mas e porquê não abandonar simplesmente a casa? É que Spector tinha rodeado a vivenda de arame farpado e cães de guarda, tendo até confiscado os sapatos de Ronnie, para a impedir de sair.

Em abril de 2008, Phil Spector foi declarado culpado de ter assassinado a tiro, em 2003, a actriz Lana Clarkson, em sua casa.

Um primeiro julgamento, em 2007, fora anulado, por ter sido impossível aos membros do júri chegarem a um acordo.

Mais tarde, em outubro, no mesmo ano, provas apresentadas em novo julgamento foram suficientes para determinar que, a 3 de fevereiro de 2003, Spector assassinara Lana Clarkson, horas depois de a ter conhecido num club de Sunset Strip, em Hollywood, onde aquela trabalhava.

Em 2009, foi condenado a 19 anos de prisão.

A acusação retratou Spector como um sádico misógino com um história de três décadas "a jogar à roleta russa com as vidas das mulheres" quando estava embriagado.