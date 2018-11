O homem que deu nome a uma das personagens de videojogos mais conhecidas do mundo morreu na passada semana, com 84 anos. Mario Segale era o senhorio do armazém alugado à japonesa Nintendo e foi em si que o criador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, se inspirou para imortalizar o canalizador preferido de todos nós.

Tudo aconteceu em 1981, quando a Nintendo se preparava para lançar Donkey Kong e expandir o negócio dos videojogos até aos Estados Unidos da América. Para isso, alugou um armazém em Seattle, no estado de Washington, a um empresário italo-americano do ramo imobiliário – Mario.

O jogo Donkey Kong envolvia uma personagem humana chamada inicialmente de Mr. Video e, posteriormente, de Jumpman. No entanto, a Nintendo pretendia dar um lado mais humano e para isso contou com a ajuda de Mario Segale, em quem se inspiraram.

"O senhorio do armazém que fazia a distribuição da Nintendo chamava-se Mario e também tinha um bigode. Ele parecia-se com a personagem e eu pensei que era um bom nome e pudesse funcionar", afirma Shigeru Miyamoto ao canal Great Big Story, da CNN.





Em 1993, Mario Segale contou ao Seattle Times uma versão um pouco diferente, na qual o senhorio estaria ainda à espera de rendas em atraso por parte da Nintendo. Como compensação, o responsável nos EUA da gigante da tecnologia, Minoru Arakawa, decidiu dar o nome da personagem de Donkey Kong e, mais tarde, de Super Mario ao dono do armazém.