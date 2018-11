O teatro nacional é mesmo do pior?

Para o Teatro Praga, este Worst Of tem, pois, um sabor especial. Companhia de teatro contemporâneo, aqui a debater a teoria de que o teatro nacional sempre foi péssimo, põe agora os seus actores - Pedro Penim, Cláudia Jardim, Diogo Bento e Patrícia da Silva - a representar clássicos como nas suas épocas, interpretando personagens convencionais em cenários à antiga (nada de tecnologia, só telões que sobem e descem).



Em contraponto, actores convidados a trabalhar pela primeira vez com o Teatro Praga "por terem reconhecimento popular, mas também carreira firmada no teatro" - São José Correia, Márcia Breia, Rogério Samora e Vítor Sousa Costa, "a jovem promessa no meio deles" - comentam cada excerto clássico (sem preocupação cronológica), representando-se a si próprios como os actores do Teatro Praga costumam fazer, com o texto (a parte original do espectáculo) de João Maria Vieira Mendes. E, sem contrariar a teoria de que o teatro nacional é mau, acaba por celebrá-lo: "Este é o nosso território, portanto também é uma autocrítica, e talvez este passado nos seja vantajoso. Afinal, faltar uma chama à dramaturgia portuguesa acaba por dar à criação contemporânea mais liberdade.



Não há uma tradição a respeitar, tudo é possível, e a verdade é que o teatro português, mesmo mau, continua a ter a capacidade de encaixe nos teatros, até do Nacional D. Maria II, onde estreamos."



Worst Of

Teatro Nac. D. Maria ii, Lisboa

De 1 a 18/11 • 5.ª e 6.ª, 21h • 4.ª e sáb., 19h

A cada criação, diz Pedro Penim, "o Teatro Praga procura renovar-se, sair da sua zona de conforto e colocar-se em questão". Talvez por isso, a seguir ao experimental Jângal, que o grupo estreou na última temporada no São Luiz, transformando coisas inanimadas em personagens através de tecnologia, volta-se agora, em Worst Of, para um trabalho mais artesanal, levando ao Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, de 1 a 18 de Novembro, excertos de 10 peças clássicas, daquelas que se estudam nas escolas de teatro.E fazem-no reproduzindo épocas e respeitando indicações cénicas dos autores - de Gil Vicente, com Monólogo do Vaqueiro, a primeira peça portuguesa, a Almeida Garrett, com o seu Frei Luís de Sousa, considerado pelos especialistas "a peça nacional mais perfeita de sempre", André Brun, com a célebre A Maluquinha de Arroios, ou Luís de Sttau Monteiro, com a épica antifascista Felizmente Há Luar!. Tudo para discutir se o teatro português é mesmo tão mau como dizem."Não é uma ideia nossa", ressalva Penim: há décadas que os estudiosos apontam o facto de não termos um Shakespeare como os ingleses, um Molière como os franceses ou um Calderón de la Barca, como os espanhóis, encenados em todo o mundo. Porquê? "Porque houve sempre constrangimentos sociais, políticos e financeiros, e um atraso crónico, demasiadas cópias tardias das tendências de cada época."