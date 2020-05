Morreu o ator francês Michel Piccoli. Tinha 94 anos e era um dos atores mais importantes do cinema, tendo trabalhado com grandes realizadores como Jean-Luc Godard, Luis Buñuel, Alfred Hitchcock e Manoel de Oliveira, entre outros. A notícia da sua morte foi avançada pela família.Em 1979, venceu o Prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes pelo filme Um Salto no Escuro, de Marco Bellocchio. Em 1981, recebeu o Urso de Prata do Festivel de Berlim por Une étrange affaire. Foi nomeado, mas nunca recebeu nem um César nem um Molière, os prémios maiores de França para o cinema e teatro, respetivamente.Um dos seis filmes que fez com Buñuel foi Belle de jour, em que contracenou com Catherine Deneuve.Ao longo de uma carreira de oito décadas, Piccoli participou em mais de 230 filmes. O último filme em que participou data de 2015 (deu a voz na curta-metragem Notre-Dame des Hormones). Além do cinema, também se envolveu em projetos televisivos e de teatro.Trabalhou também sob as ordens de Manoel de Oliveira em Party (1996) e Je Rentre à la Maison (Vou Para Casa, 2001).O último grande papel de Piccoli foi em Habemus Papam, do realizador italiano Nanni Moretti.Piccoli nasceu a 27 de dezembro de 1925. O pai era violinista. Piccoli casou três vezes. A primeira vez foi em 1954 com a atriz Eléonore Hirt, de quem teve uma filha, Anne-Cordelia. Entre 1966 e 1977, foi casado com a cantora Juliette Greco. De 1978 até à sua morte, esteve casado com Ludivine Clerc.