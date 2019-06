Casa Cinema Manoel de Oliveira: os filmes, os prémios e a história da prisão pela PIDE

O Leão de Ouro de Veneza (2004), a Palma de Ouro de Cannes (2008) ou o Grande Prémio Especial das Américas do Festival Internacional de Cinema de Montreal (1998) são alguns dos galardões pousados numa das galerias da Casa do Cinema Manoel de Oliveira (CCMO) e, que em breve, estarão em exibição para quem visitar este novo pólo de contemporaneidade de Serralves.





Ana Pinho, Presidente da Fundação de Serralves, considera que este é "um dos dias mais importantes" da história da instituição, ressalvando não só a intemporalidade do realizador de Aniki Bóbó como a genialidade de Álvaro Siza Vieira na ampliação da antiga garagem do Conde De Vizela e na construção de um segundo corpo dialogante com a obra do cineasta e com a envolvência do parque: "De fora quase não conseguimos ver a casa, mas lá dentro, em cima, é quase como se estivéssemos dentro do parque."

A obra, avaliada em 3 milhões de euros, dos quais dois milhões e cem foram provenientes de fundos comunitários, foi iniciada em Janeiro de 2018 e concluída dentro do prazo previsto, "sem derrapagens temporais e orçamentais", como fez questão de frisar Ana Pinho, para quem o motivo é de "grande orgulho e alegria".

Na programação inaugural da Casa, haverá uma exposição documental com uma primeira apresentação do acervo de Manoel de Oliveira, depositado integralmente na Fundação de Serralves desde 2016, e que inclui guiões, fotografias, textos, desenhos preparatórios e adereços, cartazes, correspondências, a biblioteca pessoal do realizador e os já referidos prémios que foi conquistando ao longo de 90 anos de carreira.

Para António Preto esta é uma oportunidade que "permite novas gerações de contactem com a obra de um dos grandes artistas do último século".





Numa visita guiada à imprensa, ainda com o cheiro a tinta fresca no ar, o director da CCMO mostrou igualmente a galeria que albergará a exposição permanente onde será exibida toda a filmografia de Manoel de Oliveira de uma forma interactiva e imersiva, recorrendo a tecnologia para explorar novas formas de apresentação de materiais cinematográficos em contexto museológico."Sendo uma exposição permanente, será uma exposição dinâmica", garante António Preto revelando que haverá uma programação permanente com sessões diárias de filmes do realizador legendados em inglês. Os primeiros a serem exibidos, entre 25 e 30 de Junho, serão NON ou a Vão Glória de Mandar (1990) e Visita ou Memórias e Confissões (1982).

É também a partir deste último filme que será montada a primeira exposição temporária da CCMO, Manoel de Oliveira – A Casa. "Visita ou Memórias e Confissões é o filme onde Manoel de Oliveira leva mais longe na sua obra a ideia de que o cinema é uma arte espectral, que se pode habitar o cinema como se habita uma casa", nota António Preto.



Produzido aos 73 anos, quando o realizador se viu forçado a abandonar a casa da Vilarinha, onde habitou com a família durante mais de quarenta anos, o filme é testamentário, mas também profético, ao fazer um balanço sobre memórias e confissões do realizador ao mesmo tempo que antecipa muitas das realizações que ainda estavam por vir.

Idealizada numa planta inspirada na arquitectura de José Porto, responsável pela casa da Vilarinha, a exposição permitirá abordar a importância que o espaço assume no cinema de Manoel de Oliveira, desdobrando-se nas múltiplas casas que habitam a sua obra: aquelas que dão para a rua, como em Aniki Bóbó (1942) e A Caixa (1994) ou que, pelo contrário, enclausuram segredos no Convento (1995); a casa-teatro de O Passado e o Presente (1972), a casa-prisão de Benilde ou a Virgem Mãe (1975), as duas casas rivais de Amor de Perdição (1978), a casa-ilha de Party (1996), a casa-túmulo de O Dia do Desespero (1992) ou as casas arruinadas com vista para os solares vinhateiros do Douro de Vale Abraão (1993) serão algumas das representações estudadas em Manoel de Oliveira – A Casa.



Outra curiosidade desta exposição é a revelação da razão pela qual o realizador foi preso pela PIDE em 1963, uma dúvida que assaltou recorrentemente Manoel de Oliveira e que será escrutinada através da exposição do processo arquivado na Torre do Tombo.

A arquitetura estará igualmente em destaque com uma carta-branca a Álvaro Siza Vieira, que selecionará um conjunto de filmes centrados nas representações da casa na História do cinema.

A CCMO contará também com uma rubrica anual designada por "Estetoscópio", que pretende cruzar política, estética e sociologia com temas como a emigração e o acolhimento de refugiados e, a partir de Setembro, vai promover atividades no âmbito do serviço educativo dirigido "a todos os públicos".