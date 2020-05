De máscara, mãos desinfetadas e com dois metros a separá-los. Foi assim que mãe e filho se reencontraram, depois de mais de dois meses a verem-se apenas através um ecrã. A visita foi no jardim da residência sénior, O Amanhã da Criança, e José Marinho, de 65 anos, estava tão emocionado que nem se lembra bem qual foi a primeira coisa que disse à mãe. "Foi muito agradável finalmente estar frente a frente, olhos nos olhos com a minha mãe. Não pode haver abraços nem beijinhos, mas esta proximidade já é melhor do que só as videochamadas", conta à SÁBADO, momentos depois do encontro.

Assim que soube que as visitas aos lares iam ser permitidas, José fez logo a marcação online para as 10 horas de dia 18. A mãe de 93 anos está a residir n' O Amanhã da Criança, na Maia, desde dezembro de 2019. Palmira começou a apresentar alguns sinais de demência e a precisar de mais apoio. Entrou na residência, sem se imaginar o que iria acontecer em 2020.



Foi uma decisão difícil, conta o filho, mas inevitável uma vez que a mãe tinha momentos em que desligava da realidade e isso podia ser perigoso. A mãe adaptou-se bem e José confessa que o momento mais complicado foi quando foram detetados casos de COVID-19 na residência. Palmira não apresentava sintomas, mas foi testada. Deu positivo. "Com a idade que ela tem, pensei que fosse acontecer uma tragédia. Era muito difícil estarmos afastados. Ficámos muito preocupados. Todos os dias falava com ela, a residência proporcionava as conversas por Skype." Felizmente, Palmira nunca teve sequer sintomas do novo coronavírus, nem ficou doente.



Vamos passear?

Não haver encontros foi complicado. "Ela estava habituada a receber cinco visitas por semana… Não podermos estar juntos, não poder abraçá-la é uma situação desagradável." José conta que muitas vezes, durante as videochamadas, que ajudavam a aliviar a separação, a mãe perguntava quando é que a iam ver para ir passear. "Ela gosta de passear e isso acabou-se. Como tem alguma demência, devido à idade, esquecia-se que não a podíamos ir visitar. Explicávamos várias vezes."

As videochamadas foram um amparo, conta o filho. "Assim, sabia que tinha ali alguém que a auxiliava. Falamos com ela todos os dias. Continuamos presentes, embora afastados." Com as restrições de uma visita por utente, e apenas uma vez por semana, a família tem de ir gerindo estes momentos. Esta semana foi o José, na próxima será o seu irmão. Os netos vão matando saudades com as conversas em Skype. Até que um dia a nova normalidade permita mais calor humano e proximidade. "Acho muito importante reabrirem as visitas. A proximidade e o carinho, que podemos dar e receber, são essenciais. Sou muito próximo da minha mãe. Estas visitas ajudam muito ao equílibro emocional das pessoas. Era bom que fossem mais, mas temos que pensar que as instituições estão muito sobrecarregadas."

Helena Mendes, animadora socio-cultural na Residência O Amanhã da Criança, explica que na semana passada estiveram a organizar tudo para receberem as visitas. Têm uma sala dedicada a estes encontros, no piso zero, com uma saída direta para o exterior. Dessa forma, evitam que os familiares entrem no edifício. Existe uma auxiliar responsável pelas visitas – que são marcadas online. Antes de entrarem os visitantes têm de desinfetar as mãos e é-lhes medida a temperatura. E, claro, só entram de máscara.

"Os utentes ficaram muito felizes quando souberam que as visitas iam reabrir", conta Helena. Na visita de José e Palmira, foi fácil perceber que a mãe ficou muito mais feliz. "Os dois filhos ligavam todos os dias, mas ver ao vivo é muito melhor." Helena recorda que para os utentes também é muito importante. "Ficam descansados e sabem que não os abandonaram."

Helena Mendes conta que a nova normalidade vai-se fazendo de velhos hábitos, como so jogos de bingo e outras atividades. Mas sempre com as regras de segurança em mente. "Abrimos a sala de convívio na semana passada e estivemos a reestruturar as atividades que vão ser repostas. Tivemos que preparar a sala e alterar a disposição. Temos feito bingo e quizzes. Damos caminhadas e vamos retomando algumas atividades." A animadora regressou há três semanas, porque depois de alguns casos de Covid-19 na residência, também ela ficou infectada. Agora, está curada e cheia de vontade de trabalhar com as novas indicações. "Todas as semanas temos pequenas vitórias. Com as medidas que estamos a tomar, não tem nada para correr mal."