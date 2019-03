O ator estava hospitalizado desde quarta-feira, precisamente no dia em que a Fox confirmou o regresso da série Beverly Hills, 90210, com a maior parte do elenco original, para seis episódios que deverão ser transmitidos no verão deste ano, segundo o Deadline.



Devido aos seus compromissos para com a série Riverdale, Perry não estava confirmado como presença constante ao longo dos seis episódios da nova temporada da série que o tornou famoso enquanto ícone adolescente e na qual participou durante dez anos, entre 1990 e 2000.



O ator passou a partilhar o nome com a personagem a que deu vida em Beverly Hills, 90210, Dylan McKay: "Vou estar ligado a ele até morrer, mas não há problema. Criei o Dylan McKay. Ele é meu", disse em tempos ao jornal sueco Aftonbladet.



Perry fez também parte dos elencos de outras séries marcantes do panorama televisivo das últimas décadas, como Oz e, mais recentemente, em Riverdale.

O ator Luke Perry , que marcou várias séries televisivas ao longo de diferentes gerações, morreu hoje aos 52 anos, dias depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), revelou o site TMZ.Segundo o seu relações públicas, Arnold Robinson, em declarações à AP, Perry morreu rodeado pela família e por amigos.