Cravado de piercings e tatuagens, de olhar diabólico, cabelo em pé e muitas vezes retratado com a língua de fora, em sinal de rebeldia, o frontman dos The Prodigy, Keith Flint, foi encontrado morto em sua casa, em Dunmow, Essex, Inglaterra, na manhã desta segunda-feira, 4 de março. Tinha 49 anos.

Tinha uma digressão marcada para este verão, em que esperava conquistar novos fãs e recuperar os mais antigos, para voltar a sentir o sabor do sucesso mundial que viveu na última década do século XX, em que os The Prodigy revolucionaram a música de dança, injetando-lhe a energia agressiva e a urgência do punk-rock, dando ao mundo singles como Firestarter, Breathe e, já do histórico álbum The Fat of The Land (o seu maior êxito, de 1997), Smack My Bitch Up, até hoje considerada "a canção mais controversa de todos tempos": o título e o refrão foram censurados na BBC e na MTV, gerando a situação caricata de estar nos lugares cimeiros de todos os tops mas raramente ser emitida na íntegra, tanto na rádio como na televisão. Isso não impediu que a banda vendesse mais de 20 milhões de discos em todo o mundo; aliás, provavelmente, as polémicas até ajudaram, cimentando a curiosidade em torno da sua música, que foi crescendo em meios underground, acabando por elevar Flint e os The Prodigy ao estatuto de banda de culto, à escala planetária.

Afinal, já não poderá cumprir a digressão (nem regressar a Portugal, onde os The Prodigy atuaram pela última vez em maio de 2018, no North Music Festival, na Alfândega do Porto, e deram um memorável concerto num Pavilhão Atlântico esgotado, em 2009), tal como não chegará aos 50 anos, redonda idade que completaria a 17 de setembro, pois esta segunda-feira, 4 de março, a polícia de Essex foi chamada à casa do músico às 8h40, declarando-o morto no local. Inicialmente sem indícios de morte suspeita, ter-se-á afinal suicidado segundo o parceiro da banda Liam Howlett.

Keith Flint nasceu no bairro londrino de Redbridge, em 1969, crescendo na zona, até que os pais, Clive e Yvonne, se mudaram para Springfield, no condado de Essex, sudeste do Reino Unido. Aí estudou e, depois de deixar o liceu, começou a frequentar e a dançar em festas – ou melhor, raves, movidas a bebidas (e outras coisas) energéticas e música de dança demencial, tão acelerada como hipnótica. Foi numa delas, num clube histórico do Essex, que conheceu o DJ Liam Howlett.

No fim da festa, foi ter com ele para lhe elogiar o estilo, portanto Howlett resolveu enviar-lhe uma mixtape. Foi como uma epifania para Flint, que entusiasticamente insistiu em montar um espectáculo com ele, onde dançaria ao som daquela música, juntamente com o amigo Leeroy Thornhill. Assim nasciam, em 1988, os The Prodigy, aos quais se juntaria ainda o MC Maxim Reality – " para imprimir dinamismo à cena".

O resto é História – e há dedo (e língua, e energia) de Flint nela: começando como bailarino do grupo, passou a assumir o microfone em 1996 e só depois o projeto saiu da cena rave underground para atingir o estrelato. Não por acaso, todos os singles da banda que chegaram ao topo das tabelas de vendas de Inglaterra e Estados Unidos (de "Firestarter" a "Smack My Bitch Up") tiveram-no como vocalista principal – e os vídeos correspondentes assentavam nele e no seu visual punk, dominado por olhares diabólicos, piercings e tatuagens.

A mais imponente das tatuagens – a palavra "Inflicted", escrita no estômago num lettering criado pelo parceiro Liam Howlett – terá sido "a mais dolorosa", ao ponto de se sentir "num altar, a participar num ritual, às mãos de uma besta satânica", segundo contou em entrevista, mas nunca deixou que a dor o afastasse dessa paixão. De resto, não era única: Flint era também um motard convicto, tendo participado no Grande Prémio de Motociclismo de Espanha, em 2007, e depois fundado uma equipa de motocross, a Team Traction Control, com a qual ganhou três vezes, em 2015, a volta à Ilha de Man em todo-o-terreno e competiu no campeonato nacional britânico, com motos Yamaha YZF-R6.

Não deixa filhos, mas sobrevive-lhe a mulher, a DJ japonesa Mayumi Kai, o seu único amor conhecido desde o desgosto com a apresentadora de televisão Gail Porter, com quem esteve até 2000 (altura em que ela se casou com o guitarrista dos Toploader, Dan Hipgrave), sendo apelidados pela imprensa como "a bela e o monstro". Agora que o "monstro" se calou, a grande incógnita é saber se continuará a haver música nova e concertos dos The Prodigy, que regressaram aos discos em 2018, com o oitavo de originais No Tourists – três anos depois de The Day Is My Enemy, que apresentaram com grande êxito no NOS Alive de 2015, e mais de 25 depois do álbum de estreia, em 1992, com Experience.