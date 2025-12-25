Morreu Ângela Pereira, a jovem de 23 anos que lutava contra uma doença grave

Jovem que sofria de aspergiloma desenvolveu recentemente um quadro de pneumonia ao qual não resistiu.

Morreu na manhã desta quinta-feira Ângela Pereira, a jovem de 23 anos que estava a lutar contra uma doença grave. A informação foi avançada pela própria família através da conta de Instagram da jovem.



Ângela Pereira surge num vídeo com sinais de tratamento médico. DR

"Com profunda tristeza, comunicamos que a Ângela partiu. Antes de partir, pediu que fosse deixada aqui uma mensagem de agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, a ajudaram, apoiaram, rezaram, enviaram mensagens ou simplesmente estiveram presentes ao longo desta caminhada tão difícil."

Segundo o Correio da Manhã a jovem, natural de Viana do Castelo, havia desenvolvido recentemente um quadro de pneumonia ao qual não resistiu. Estava agora internada no IPO do Porto, para onde foi transferida depois da sua condição se ter agravado ao longo dos últimos dias.

Segundo o mesmo jornal, o IPO do Porto já havia entrado em contacto com o hospital de Manchester, no Reino Unido, especialista na condição grave que a jovem sofria - aspergiloma (que afeta os pulmões). Foi aliás a essa unidade hospitalar britânica que uma amiga chegou a pedir ajuda.

O estado de saúde de Ângela Pereira foi publicamente conhecido depois de a jovem ter lançado um apelo nas redes sociais a pedir ajuda. A jovem pediu que todas as pessoas partilhassem a sua publicação para que esta chegasse a algum médico especialista que a conseguisse ajudar, e assim foi: rapidamente se gerou uma onda de solidariedade em todo o país e várias pessoas partilharam a publicação de Ângela nas redes sociais.

“Tenho 23 anos, sou uma jovem menina com uma vida pela frente, após realizar um transplante de medula em que tive diversas complicações, detetaram me um fungo muito difícil de tratar. Um aspergiloma. Esse fungo está me a matar aos poucos”, escreveu Ângela Pereira.

