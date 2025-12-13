Familiares de Ângela Pereira confirmam que hospital de Manchester já entrou em contacto com o IPO do Porto

Jovem de 23 anos fez apelo nas redes sociais para conseguir uma segunda opinião médica. Tem cancro e desenvolveu um quadro de aspergilose invasiva.

Os familiares de Ângela Pereira, a jovem de 23 anos que é doente oncológica e que desenvolveu um quadro de aspergilose invasiva - condição que afeta os pulmões, revelaram ao CM que já conseguiram falar com o médico do National Aspergillosis Centre, em Manchester, no Reino Unido.



Ângela Pereira surge num vídeo com sinais de tratamento médico.

Ao CM, os familiares da jovem referiram ainda que o hospital de Manchester já entrou em contacto com o IPO do Porto, onde a jovem é seguida, e que aguardam informações.

Esta unidade hospitalar no Reino Unido é especializada no tratamento da aspergilose.

O caso de Ângela ficou conhecido depois da jovem recorrer às redes sociais a apelar a ajuda para conseguir recolher uma segunda opinião médica na sequência do IPO do Porto confirmar que "nenhuma das abordagens médicas ou cirúrgicas apresentou eficácia clínica".