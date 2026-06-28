Mistério em Itália: marido de ministra italiana desaparece durante mergulho

Luigi Cavallari estava num barco com a família quando decidiu dar um mergulho para se refrescar. O homem ainda emergiu para dizer que se estava a sentir mal, mas depois disso desapareceu. As autoridades estão agora a investigar o sucedido, mas já têm um ideia do que poderá ter ocorrido.

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Um desaparecimento no Lago Vico - a 80 quilómetros de Roma - está a lançar mistério e inquietação em Itália. O marido da ministra da Família, Eugenia Rocella, desapareceu pelas 17h30 de sábado depois de ter dado um mergulho. Segundo a própria ministra, Luigi Cavallari “mergulhou e não regressou à superfície”. A mulher ainda "o procurou e chamou em vão", mas sem sucesso. Não havendo sinais, Eugenia Rocella decidiu pedir ajuda.



Marido de ministra italiana desaparece durante mergulho Foto AP/Luca Bruno

Polícias, bombeiros e equipas de mergulho foram de imediato mobilizados para o local, estando as buscas a decorrer há horas na zona onde Luigi foi visto pela última vez. Enquanto os mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizavam buscas subaquáticas, um helicóptero dos Carabinieri sobrevoava o lago.

Para já, o robô subaquático de visão noturna, que está a ser usado nas operações de busca, ainda não conseguiu recolher nenhuma informação relevante. "A visibilidade é extremamente baixa, quase nula, mesmo em águas rasas, e as temperaturas tornam-se proibitivas à medida que descem", explicou o vice-presidente da câmara de Viterbo, Andrea Nino Caputo, citado pelo jornal La Repubblica. Estas condições dificultam de forma significativa as operações de busca.

A imprensa italiana escreve até mesmo que a probabilidade de se encontrar Cavallari com vida neste momento é quase nula.

Durante as operações de busca, os Carabineri recolheram ainda depoimentos para reconstruir o incidente. Para já, o que as testemunhas relataram é que Luigi Cavallari tinha acabado de embarcar num pequeno barco com a mulher quando decidiu mergulhar para se refrescar. Logo após o mergulho, o homem ainda conseguiu emergir para dizer que não se sentia bem, mas como o barco não estava ancorado este acabou por se afastar. Quando o incidente ocorreu, a poucos metros de vários banhistas, os ocupantes da embarcação já não conseguiram chegar a tempo. Foi então que a ministra decidiu pedir socorro.

"Vimos as crianças a correr para dentro, os dois filhos que estavam em terra e que, evidentemente, haviam sido alertados pela mãe", contou o dono do restaurante Fiorò que assistiu ao sucedido citado pelo La Repubblica.

No local encontram-se agora várias autoridades, nomeadamente o vice-presidente da Câmara de Viterbo, Andrea Nino Caputo, que se encontra a coordenar a operação, o comandante provincial dos Carabinieri, Alfredo Antro e o comissário, Giorgio Di Munno. A ministra entretanto já foi levada para casa juntamente com os seus dois filhos, sendo que é através de lá que acompanha as notícias. Para já, as autoridades apontam para a hipótese de um choque térmico.

Esta não é a primeira vez que se verifica um episódio trágico no Lago Vico. Anteriormente já tinham surgido relatos de outros afogamentos naquele local.

Agora, em comunicado, o presidente da região de Lácio, Francesco Rocca, lamenta o sucedido. "Nestas horas de angústia, toda a região de Lácio está ao lado da ministra Eugenia Rocella. A equipa Ares 118 agiu imediatamente e está a trabalhar, juntamente com os bombeiros e os Carabinieri, nas buscas."

Eugenia Rocella é casada com Luigi Cavallari desde 1976 e juntos têm dois filhos.