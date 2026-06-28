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Jovem de 20 anos baleado na Amadora. Autor dos disparos está em fuga

Lusa 17:39
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Jovem foi baleado na cabeça e transportado "em estado muito grave" para o Hospital São Francisco Xavier.

Um jovem foi este domingo baleado na Amadora, tendo ficado gravemente ferido, e o autor dos disparos está em fuga, indicou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

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Segundo a mesma fonte, o jovem, com cerca de 20 anos, foi baleado na cabeça e transportado "em estado muito grave" e inconsciente para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Os disparos aconteceram ao final da manhã na zona da Estrada Militar, na Amadora, e o policiamento naquela zona foi reforçado durante algum tempo, acrescentou à Lusa uma outra fonte policial.

O alerta para PSP foi dado através do 112 em que alguém comunicou ter assistido a vários disparos de uma arma de fogo e um homem estava caído no chão, indicou a fonte da PSP, dando conta que no local não foi encontrada qualquer testemunha e o autor dos disparos está em fuga.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

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