Máxima regressa às bancas com três capas exclusivas

Kelly Bailey, Catarina Furtado e Camila Coelho são as caras da edição especial da Máxima, que assinala 37 anos de referência na moda, beleza e pensamento feminino em Portugal.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Máxima está de regresso às bancas e celebra 37 anos de história ao lado das mulheres portuguesas com uma edição especial disponível a partir de 30 de outubro. Referência na imprensa de lifestyle, moda e cultura, a revista reúne, neste número, algumas das figuras mais marcantes do ano, nacionais e internacionais, numa edição pensada para ser guardada. São três capas exclusivas que refletem diferentes percursos, vozes e formas de influência: Catarina Furtado, uma das personalidades mais acarinhadas do panorama nacional e reconhecida pelo seu trabalho humanitário; Camila Coelho, influenciadora e empresária com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais e presença destacada no universo digital; e Kelly Bailey, atriz de referência na sua geração, com mais de uma década de carreira.



Kelly Bailey, Catarina Furtado e Camila Coelho são os ícones do ano

Com quase 300 páginas dedicadas à moda, beleza, cultura, feminismo e ativismo, esta edição destaca-se pela profundidade das entrevistas e pelo cuidado no design e na produção visual. Catarina Furtado partilha uma fase de transformação pessoal, falando sobre a importância de aprender a dizer “não” e de seguir o coração em cada decisão. “Cresci em frente ao espelho, eu era duríssima comigo mesma”, confessa, refletindo sobre amor, e propósito. Já Camila Coelho recorda o seu percurso desde o pequeno quarto em Minas Gerais, onde começou a gravar vídeos de maquilhagem, até ao reconhecimento global, protagonizando ainda um editorial de moda exclusivo concebido para este número. Kelly Bailey, por sua vez, fala sobre amor, maternidade, expectativas e o papel da mulher na sociedade, num momento em que reflete sobre mais de 10 anos de carreira.

A edição inclui ainda entrevistas com José Condessa, Kiko is Hot, Sofia Aparício e Inês Marinho, além de textos de Madalena Sá Fernandes e Clara Não. Moda e beleza mantêm-se como pilares essenciais, com lançamentos exclusivos, editoriais inspiradores e a presença de talentos nacionais e internacionais. Como resume a diretora da publicação, Rosário Mello e Castro, esta edição da Máxima "reúne mulheres e homens de diferentes idades e perspetivas numa conversa aberta entre personalidades que marcaram o ano nas artes, no ativismo, na televisão, na literatura e no universo digital."

Com três capas distintas, a Máxima chega às bancas a 30 de outubro, em edição colecionável, disponível por €7,90 com brinde ou €6,90 sem brinde, incluindo também versão e-paper. Para assinalar o momento e refletir os tempos atuais, será ainda lançada uma capa digital exclusiva com uma figura que inspira as gerações mais jovens, a revelar na mesma data.