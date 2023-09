Mau tempo em Espanha. Criança sobrevive uma noite em cima de árvore

Um rapaz de 10 anos foi encontrado vivo na manhã desta segunda-feira, na localidade de Aldea del Fresno, em Espanha, depois do veículo em que viajava com três familiares ter caído ao rio de Alberche. O acidente ocorreu na passada noite de domingo, e foi uma das consequências das fortes chuvas.



REUTERS/Isabel Infantes

Foi por volta das 8 horas, de segunda-feira, que o menor foi encontrado e resgatado por um guarda de uma propriedade privada, segundo as informações avançadas pelas autoridades. Posteriormente a criança foi transferida para o Hospital Rey Juan Carlos, em Móstoles.

Já a mãe e a irmã conseguiram ser resgatadas pela equipa SUMMA 112, na própria noite do acidente. Ambas foram transferidas com sintomas de hipotermia e com diversas lesões para o hospital com o mesmo nome do menor, mas em Madrid. Até ao momento, o pai é o único familiar que ainda se encontra desaparecido.

As chuvas torrenciais, que se intensificaram a partir de domingo à tarde, já causaram milhares de ocorrências em toda a Espanha. Em Toledo, sabe-se que já morreram pelo menos dois homens por afogamento. De acordo com as autoridades, um deles perdeu a vida depois do carro onde seguia ter sido arrastado pelas àguas, e outro morreu depois de ter ficado preso num elevador. Em ambos os casos, os serviços de emergência foram incapazes de chegar aos locais, devido às cheias causadas pela tempestade.

Inundações no metrô de Madrid.Chuvas torrenciais atingem a Espanha. pic.twitter.com/u7m1LYOc5R — (@LinaFerruccio) September 4, 2023

Até ao momento estão desaparecidas outras duas pessoas. Além destas consequências, as chuvas também já causaram cortes na circulação de comboios, queda de pontes, e o cancelamento de um jogo de futebol da I Liga espanhola, entre o Atlético de Madrid e o Sevilha. Os serviços de emergência registaram até às 1h30 locais (00h30 de Lisboa), 1.257 ocorrências. Entre elas houve vários pedidos de resgate de pessoas presas em veículos e vivendas.