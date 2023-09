A interminável lista de chefes de Estado, rainhas e princesas, estrelas de Hollywood, milionários e outras celebridades que entrou e saiu do Copacabana Palace valeu-lhe o estatuto de hotel mais icónico do Brasil. O lendário edifício, no número 1702 da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro – que no início do século XX era a capital do país –, acaba de completar 100 anos.