A crise na habitação fez disparar a procura dos portugueses por soluções mais em conta, incluindo as chamadas casas em contentores. Mas há dezenas de famílias que pagaram milhares de euros por casas que nunca chegaram a receber. No centro da história que lhe contamos esta semana está uma empresa de Coimbra que opera sob a marca comercial "Casa Modelar" e que vai abrindo e fechando empresas, mudando de nome, mas as caras são sempre as mesmas e aparentam uma total impunidade.