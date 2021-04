Mark Manson: 'Qualquer filme da Disney não é realista nem saudável'

Mark Manson arranha o português desde que viveu dois anos no Brasil, país onde deixou uma pequena polémica depois de ter escrito, em 2016, uma carta aberta sobre a sociedade brasileira. Poucos meses depois lançou o livro que lhe viria a trazer fama e fortuna, A Arte Subtil de Dizer Que se F*da. O livro de autoajuda chegou a Portugal em 2018 e esteve vários meses em primeiro lugar no top de vendas. No mundo, vendeu 13 milhões de cópias. Iniciou também a nova moda dos livros com palavrões nos títulos e, em 2019, lançou Está Tudo F*dido.



A sua carreira pública deu os primeiros passos em 2008, num blogue sobre relações amorosas, que mais tarde, em 2011, se transformou num livro. Chegou ao mercado em edição própria e chamava-se Models: Attract Women through Honesty. É esse livro que chega agora a Portugal com o nome A Arte Subtil de Saber Seduzir. Mark Manson falou com a SÁBADO a partir do seu apartamento em Nova Iorque, onde continua a viver. Apesar dos anos no Brasil e de ter casado com uma brasileira, a conversa foi em inglês.