Maria Madalena era rica e influente

Não era uma prostituta, era uma das apóstolas mais importantes. Descendente de uma família com dinheiro, foi essencial no início do cristianismo. Investigadora Jennifer Ristine conta à SÁBADO as evidências desta revelação.

Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Maria Madalena era uma mulher influente e poderosa, uma das que mais ajudou o movimento de Jesus. Sabia ler e era rica, garante a investigadora Jennifer Ristine, que continua empenhada em mudar a imagem que ficou desta mulher. É com base em investigações arqueológicas que se pode concluir que Maria Madalena tinha poder económico e também com novos achados é que se começa a explicar muitos mal-entendidos associados à sua vida dela.



Aliás, na semana passada foi descoberta mais uma singoga em Migdal, a cidade onde nasceu Maria Madalena, que data do tempo de Jesus e os seus apóstolos. Daí poderão vir mais pistas sobre a vida desta mulher. É que terá sido no ano 591 que o Papa Gregório Magno a classificou como "prostituta", mas como explica à SÁBADO Jennnifer Ristine as Escrituras nunca o dizem de forma clara. "Nunca é definida como prostituta, mas é certo que o facto de se falar dos sete demónios dos quais Jesus a conseguiu libertar (Lucas 8:2) levanta especulações." No entanto, a investigadora diz que estes demónios podem referir-se a problemas físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, uma escolha de vida errada ou até uma junção de todos.



Ristine defende que Maria Madalena é um exemplo de liderança feminina, ao seguir Jesus. É no livro Mary Magdalene: Insights from Ancient Magdala, editado em 2018, que a autora desfaz alguns mitos e reconstrói a vida da mulher que foi considerada, pelo Papa Francisco, como "o apóstolo entre os apóstolos".