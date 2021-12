2022 irá ser um ano melhor? Veja aqui

Numa altura em que termina mais um ano, em que continuamos a ter a pandemia no horizonte, há cada vez mais pessoas a querer antecipar o que 2022 nos reserva. Fizemos uma ronda por alguns astrólogos, tarólogos, terapeutas espirituais e médiuns para saber quais são as dúvidas e inquietações de quem recorre às suas consultas.



Maya diz que tem consultas todo o ano, sendo que setembro é o mês mais intenso, já que o fim do verão é uma espécie de início de ciclo, e janeiro também é forte. "As pessoas querem saber se 2022 vai ser melhor sobretudo a nível de saúde, que é o que mais preocupa as pessoas atualmente, e de trabalho. As questões sentimentais estão neste momento mais abafadas por outras preocupações. Não há disponibilidade emocional para elas até porque os convívios são limitados".



O próximo ano é regido pela carta de tarot XXI, o Mundo, revela a taróloga e apresentadora da CMTV: "É uma carta muito centralizadora, egocêntrica, focada no 'Eu', que significa que estaremos colocados na gestão individual da nossa vida, ou seja, estaremos mais preocupados connosco próprios do que com os outros. É um ano positivo de uma forma geral desde que as pessoas consigam gerir os seus recursos disponíveis e integrem os impactos externos. Mas é seguramente melhor do que os dois anos anteriores – em 2020 tivemos a carta O Louco, e em 2021, A Força".